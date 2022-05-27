НАВЕРХ
#Алтайский край #Бурятия #Забайкалье #Иркутск #Кузбасс #Красноярск #Новосибирск #Омск #Республика Алтай #Томск #Хакасия #Тува #Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео

Полсотни зарядных станций для электромобилей появятся в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
190 0
Фото: © Sibnet.ru

«Россети Сибирь» и СГК установят 50 новых зарядных станций для электромобилей до конца года в Красноярске, сообщает компания.

Новые «медленные» станции будут равномерно установлены на всей территории краевой столицы. Цель — обеспечить этими устройствами примерно 115 тысяч квартир в шаговой доступности.

«Отмечу значительный потенциал в размещении «медленных» ЭЗС на территории проживания электромобилистов в качестве «ночной зарядной станции», а вот «быстрые» станции нужнее на территории крупных торговых и офисных центров, в эпицентре деловой, культурной и ночной жизни города», — рассказал заместитель гендиректора по реализации и развитию услуг «Россети Сибирь» Дмитрий Моченов.

В городе уже действует 27 зарядных станций, к которым в этом году должны добавиться еще 50. Специалисты компаний рассматривают эту стадию как начало масштабного проекта, так как в городе необходимо оснастить зарядными станциями еще порядка 130 мест.

Еще по теме
Падение мальчика на самокате в Енисей попало на видео
Ледоход на закате в Дудинке сняли на видео
Погибшего на Украине красноярца нарисовали на здании военкомата. ФОТО
Волк сделал селфи в Саяно‑Шушенском заповеднике
смотреть все
Сибирь #Красноярск #Авторынок
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
КУЛЬТГИД
info.sibnet.ru
Недетские проблемы: самые модные сериалы про подростков
27.05.2022 00:32
info.sibnet.ru
Фильмы по литературе: лучшее воплощение книг в кино
05.05.2022 01:01
info.sibnet.ru
Сериал на замену: русские адаптации западных проектов
12.05.2022 22:20
info.sibnet.ru
Денег нет: когда закроют российские кинотеатры?
17.05.2022 07:25
Самое популярное
World of Tanks ввел «санкции» против российских игроков
Рогозин показал воронку от межконтинентального «Сармата»
Путин пошутил о своей вине в экономических проблемах Запада
Появилась информация о ценах «ободранных» Lada
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Топ комментариев

VALGOR

Рисковые парни и видимо не очень сообразительные, самое большая аудитория игроков у них в России и они...

Иркут 69

Никто и не сомневался. Свой своему глаз не выклюет... Так сказать, "своих не бросаем"... 😀

number10

Все равно, что кроликам против морковки воевать.

aevaev

«Это вопрос по экспорту. Большая часть экспорта — этот курс компенсируется высокими долларовыми ценами...