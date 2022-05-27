Полсотни зарядных станций для электромобилей появятся в Красноярске

«Россети Сибирь» и СГК установят 50 новых зарядных станций для электромобилей до конца года в Красноярске, сообщает компания.

Новые «медленные» станции будут равномерно установлены на всей территории краевой столицы. Цель — обеспечить этими устройствами примерно 115 тысяч квартир в шаговой доступности.

«Отмечу значительный потенциал в размещении «медленных» ЭЗС на территории проживания электромобилистов в качестве «ночной зарядной станции», а вот «быстрые» станции нужнее на территории крупных торговых и офисных центров, в эпицентре деловой, культурной и ночной жизни города», — рассказал заместитель гендиректора по реализации и развитию услуг «Россети Сибирь» Дмитрий Моченов.

В городе уже действует 27 зарядных станций, к которым в этом году должны добавиться еще 50. Специалисты компаний рассматривают эту стадию как начало масштабного проекта, так как в городе необходимо оснастить зарядными станциями еще порядка 130 мест.