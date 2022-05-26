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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Киев заявил о призывах Запада уступить территории России

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Западные политики предлагают Киеву уступить Москве часть территорий, чтобы прекратить российскую военную операцию, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Пророссийские лоббисты в Европе начинают понемногу поднимать голову. <...> Сегодня определенными политическими устами нам предлагают новую адженду: прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территорий ради мира. <...> «Мы же хотим вернуть старый, довоенный образ жизни. Соглашайтесь на какие-то компромиссы» — в некоторых западных глазах можно прочитать буквально такое», — цитирует РБК Подоляка.

По его словам, Украина не будет участвовать в таких обсуждениях. Киев также не согласен замораживать конфликт, поэтому «не пойдет на Минск-3», отметил советник.

Подоляк подчеркнул, что текущие боевые действия должны закончиться за столом переговоров, а «заявления об уступках, сохранение лица или замораживание конфликта» вряд ли будут этому способствовать.

Ранее бывший госсекретарь США, легенда дипломатии Генри Киссинджер призвал Запад повлиять на Украину для возобновления мирных переговоров с Москвой, даже если Киеву придется пойти на ряд уступок.

Тема: Военная операция на Украине
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