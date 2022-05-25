Гуру мировой дипломатии призвал Украину пойти на уступки России

Запад должен повлиять на Украину для возобновления мирных переговоров с Москвой, даже если Киеву придется пойти на ряд уступок, заявил бывший госсекретарь США, легенда дипломатии Генри Киссинджер. Киев назвал его за это «паникером».

«Переговоры [между Москвой и Киевом] должны начаться в ближайшие два месяца, прежде чем они создадут потрясения и напряженность, которые будет нелегко преодолеть. В идеале разделительной линией должен быть возврат к прежнему положению дел», — приводит РБК заявление Киссинджера, с которым он выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По словам Киссинджера, продолжение войны «будет не за свободу Украины, а будет новой войной против самой России». Он призвал Запад прекратить попытки нанести «сокрушительное поражение российским силам», поскольку это будет иметь катастрофические последствия для безопасности в Европе.

Россия больше 400 лет была неотъемлемой частью Европы и гарантом европейской структуры баланса сил, поэтому нельзя «подталкивать Россию к постоянному союзу с Китаем», заявил легендарный дипломат.

Киев дал ему отповедь. «Так же легко, как господин Киссинджер предлагает отдать России часть Украины, он позволил бы забрать Польшу или Литву. Хорошо, что у украинцев в окопах нет времени слушать советы "давосских паникеров". Немного заняты», — заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.