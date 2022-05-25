Володин сообщил о выплате по внешнему долгу России в рублях

Россия будет платить по внешнему долгу в рублях после того, как США не стали продлевать лицензию на обслуживание внешнего долга, заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

США хотят создать проблемы России, искусственно запретив выплаты в долларах для обслуживания внешнего долга. «Во-первых, все необходимые денежные средства на выплаты есть. Во-вторых, платить будем в рублях», — написал Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, это осмысленный выбор США. «Они сами запретили выплаты в долларах. Сегодня рубль существенно укрепился, и в этом смысле для нас сложилась хорошая конъюнктура на рынке», — отметил спикер

Он добавил, что это решение России принято в ответ на вызовы, которые США хотят поставить перед страной, не продлив лицензию на обслуживание внешнего долга России.

«Опыт взаиморасчетов в рублях у нас есть. Контракты по газу это показали. А США и сателлиты, поддерживающие их решения, пусть привыкают к рублю», — подчеркнул Володин.