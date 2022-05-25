НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Володин сообщил о выплате по внешнему долгу России в рублях

Источник:
Sibnet.ru
488 10
Фото: © пресс-служба президента

Россия будет платить по внешнему долгу в рублях после того, как США не стали продлевать лицензию на обслуживание внешнего долга, заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

США хотят создать проблемы России, искусственно запретив выплаты в долларах для обслуживания внешнего долга. «Во-первых, все необходимые денежные средства на выплаты есть. Во-вторых, платить будем в рублях», — написал Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, это осмысленный выбор США. «Они сами запретили выплаты в долларах. Сегодня рубль существенно укрепился, и в этом смысле для нас сложилась хорошая конъюнктура на рынке», — отметил спикер

Он добавил, что это решение России принято в ответ на вызовы, которые США хотят поставить перед страной, не продлив лицензию на обслуживание внешнего долга России.

«Опыт взаиморасчетов в рублях у нас есть. Контракты по газу это показали. А США и сателлиты, поддерживающие их решения, пусть привыкают к рублю», — подчеркнул Володин.

Еще по теме
Эксперты объяснилы плюсы и минусы укрепления рубля
Минфин США устроит дефолт России
Центробанк установил новый курс доллара и евро
Экономист объяснил связь курса доллара и цен в магазинах
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Ночь музеев — 2022 в Новосибирске: куда сходить
Рогозин показал воронку от межконтинентального «Сармата»
Экономист оценил шансы на укрепление доллара до 100 рублей
Появилась информация о ценах «ободранных» Lada
Обсуждение (10)
Картина дня
Байдена обвинили в развязывании «великого противостояния»
Володин сообщил о выплате по внешнему долгу России в рублях
Компания Nike покинет Россию
Эксперты объяснилы плюсы и минусы укрепления рубля
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Самое обсуждаемое
89
Украинским офицерам разрешат убивать дезертиров
50
Гуру мировой дипломатии призвал Украину пойти на уступки России
33
Мишустин объявил дедолларизацию российской экономики
32
Россия применила новейшие Су‑57 на Украине
27
Россия создала штаб по восстановлению Донбасса