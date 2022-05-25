Минфин США устроит дефолт России

Соединенные Штаты не стали продлевать срок действия генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты по своему внешнему долгу и, таким образом, поставили ее под угрозу дефолта,

Речь идет о лицензии, исключавшей из антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга России. Срок ее действия изначально был установлен до 25 мая, но существовала возможность его продления, приводит ТАСС сообщение Минфина США.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что технический дефолт России, вызванный тем, что Запад не дает ей возможности обслуживать внешний долг, не стал бы существенным изменением в складывающейся ситуации.

Как заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, Россия обладает всеми ресурсами, чтобы выполнять свои обязательства. Но Запад может воспрепятствовать этому технически, отказавшись проводить платежи.

По данным Минфина России, внешний госдолг России составляет порядка 57 миллиардов долларов. Это мизерный уровень по сравнению с задолженностью западных стран.