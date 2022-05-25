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Дискуссию о спецоперации на Украине проведут для школьников Читы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Забайкальская библиотека имени Александра Пушкина проведет дискуссию для молодежи, посвященную спецоперации на Украине, сообщает министерство культуры региона.

Дискуссионная площадка «Россия - Украина: конфликт идентичности двух народов или глобальное цивилизационное противостояние?» состоится в 31 мая. Участвовать будет молодежь от 14 лет. 

По словам организаторов, на мероприятии будут рассмотрены волнующие молодежь вопросы. В беседе примут участие авторитетные эксперты – историки, политологи, общественные деятели.

Будут обсуждаться темы — «Почему возник украинский конфликт?», «Почему наша страна решилась на проведение специальной военной операции на Украине?», «Есть ли в Украине нацисты?», «В чем смыслы денацификации и демилитаризации Украины?», «Почему защита Донбасса так важна для России?», «Почему уроки истории остались невыученными?».

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Сибирь #Забайкалье #Образование
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