Дискуссию о спецоперации на Украине проведут для школьников Читы

Забайкальская библиотека имени Александра Пушкина проведет дискуссию для молодежи, посвященную спецоперации на Украине, сообщает министерство культуры региона.

Дискуссионная площадка «Россия - Украина: конфликт идентичности двух народов или глобальное цивилизационное противостояние?» состоится в 31 мая. Участвовать будет молодежь от 14 лет.

По словам организаторов, на мероприятии будут рассмотрены волнующие молодежь вопросы. В беседе примут участие авторитетные эксперты – историки, политологи, общественные деятели.

Будут обсуждаться темы — «Почему возник украинский конфликт?», «Почему наша страна решилась на проведение специальной военной операции на Украине?», «Есть ли в Украине нацисты?», «В чем смыслы денацификации и демилитаризации Украины?», «Почему защита Донбасса так важна для России?», «Почему уроки истории остались невыученными?».