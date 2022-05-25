НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Алтайский край #Бурятия #Забайкалье #Иркутск #Кузбасс #Красноярск #Новосибирск #Омск #Республика Алтай #Томск #Хакасия #Тува #Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео

Погибшего на Украине красноярца нарисовали на здании военкомата. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
503 0
Фото: © Александр Черных

Изображение рядового Владислава Разумова, погибшего в ходе спецоперации на Украине, появилось на здании сборного пункта военного комиссариата края.

На открытии мурала собрались родные и друзья Владислава Разумова, сотрудники военкомата, призывники, которые в ближайшее время отправятся служить в армию. 

Владислав Разумов родился и жил в Красноярске. В армию пошел служить после учебы в техникуме. Как рассказывает мама погибшего солдата Елена Разумова, сын начал заранее готовиться к службе.

«Он много занимался спортом, бегал по утрам. Он осознанно хотел служить в армии. Мы его в этом стремлении поддерживали, никогда не отговаривали. Когда он звонил домой, то всегда рассказывал, что у них очень хорошие условия для жизни и работы, что служить ему нравится», – сказала мама Владислава.

 В спецоперации на Украине Владислав Разумов в составе батальонной тактической группы 234-го гвардейского десантно-штурмового полка принимал участие с первого дня. Военнослужащие выполняли задачу по поиску и уничтожению сил противника на территории населенного пункта.

 Бой завязался в одном из жилых домов. Из окон и балконов близлежащего многоквартирного дома противник открыл прицельный автоматный и пулеметный огонь. По приказу командира машины рядовой Владислав Разумов открыл ответный огонь. В этом бою Владислав получил ранения, несовместимые с жизнью. Разумова наградили посмертно орденом Мужества.

Тема: Военная операция на Украине
Зеленский сообщил о «плане Б» на случай его гибели
Украинским офицерам разрешат убивать дезертиров
Херсонская область перешла на бивалютную систему
Российские «Гиацинты» уничтожили американские гаубицы М‑777
смотреть все
Сибирь #Красноярск #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
КУЛЬТГИД
info.sibnet.ru
Фильмы по литературе: лучшее воплощение книг в кино
05.05.2022 01:01
info.sibnet.ru
Сериал на замену: русские адаптации западных проектов
12.05.2022 22:20
info.sibnet.ru
Денег нет: когда закроют российские кинотеатры?
17.05.2022 07:25
info.sibnet.ru
«Вся кремлевская рать»: кто сыграет Путина в экранизации книги
18.05.2022 23:43
Самое популярное
Ночь музеев — 2022 в Новосибирске: куда сходить
Мишустин объявил дедолларизацию российской экономики
Рогозин показал воронку от межконтинентального «Сармата»
Россия применила новейшие Су‑57 на Украине
Обсуждение (0)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Самое обсуждаемое
89
Украинским офицерам разрешат убивать дезертиров
33
Мишустин объявил дедолларизацию российской экономики
32
Россия применила новейшие Су‑57 на Украине
27
Россия создала штаб по восстановлению Донбасса
27
Путин пошутил о своей вине в экономических проблемах Запада