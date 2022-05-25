Погибшего на Украине красноярца нарисовали на здании военкомата. ФОТО

Изображение рядового Владислава Разумова, погибшего в ходе спецоперации на Украине, появилось на здании сборного пункта военного комиссариата края.

На открытии мурала собрались родные и друзья Владислава Разумова, сотрудники военкомата, призывники, которые в ближайшее время отправятся служить в армию.



Владислав Разумов родился и жил в Красноярске. В армию пошел служить после учебы в техникуме. Как рассказывает мама погибшего солдата Елена Разумова, сын начал заранее готовиться к службе.



«Он много занимался спортом, бегал по утрам. Он осознанно хотел служить в армии. Мы его в этом стремлении поддерживали, никогда не отговаривали. Когда он звонил домой, то всегда рассказывал, что у них очень хорошие условия для жизни и работы, что служить ему нравится», – сказала мама Владислава.



В спецоперации на Украине Владислав Разумов в составе батальонной тактической группы 234-го гвардейского десантно-штурмового полка принимал участие с первого дня. Военнослужащие выполняли задачу по поиску и уничтожению сил противника на территории населенного пункта.



Бой завязался в одном из жилых домов. Из окон и балконов близлежащего многоквартирного дома противник открыл прицельный автоматный и пулеметный огонь. По приказу командира машины рядовой Владислав Разумов открыл ответный огонь. В этом бою Владислав получил ранения, несовместимые с жизнью. Разумова наградили посмертно орденом Мужества.