Путин пошутил о своей вине в экономических проблемах Запада

Президент России Владимир Путин пообещал «серьезно поговорить» с самим собой в ответ на обвинения в создании экономических проблема для Запада.

Такой ответ главы российского государства прозвучал на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. «Что происходит там, они (страны Запада) явно недооценили (последствия санкций). Они жили, читая свои средства массовой информации, ну и получили и инфляцию, и прочее. Правда, "Путин виноват ". Там во всем "виноват Путин"», — сказал белорусский лидер.

«Мы с ним серьезно поговорим», — парировал глава российского государства и погрозил самому себе пальцем.

Лукашенко поблагодарил страны Запада за то, что они дали России и Белоруссии «толчок к собственному развитию». «У нас огромный рынок, у нас есть ресурсы, у нас есть технологии», — заметил он.