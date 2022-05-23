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Шесть пляжей откроют в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Шесть пляжей будут работать в Новосибирске летом, сообщается в группе «Мэрия Новосибирска» во «ВКонтакте».

Пляж «Наутилус» в этом году будет закрыт из-за строительства Центрального моста через Обь. 

В этом году к официальному открытию готовят шесть пляжей: на территории парка «Бугринская роща»; на территории парка «У моря Обского»: Детский, Галечный, Каменный, Бумеранг; в парке отдыха «Звезда». Точной даты открытия пляжей еще нет, это произойдет в начале июня.

Во всем регионе ежегодно функционируют 22 пляжа, из них пять в детских оздоровительных лагерях и три на базах отдыха с ограниченным доступом. Общественные пляжи функционируют только в Новосибирске, Бердске, Искитиме, Кольцово и Карасукском, Купинском, Тогучинском районах.

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