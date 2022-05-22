Украина вышла из соглашения об увековечивании памяти о войне

Верховная одобрила закон о выходе Украины из Соглашения об
увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств - участников
Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне, сообщила глава
партии «Слуга народа» Елена Шуляк.
«Парламент проголосовал за несколько важных ратификаций:
проект закона о выходе из Соглашения об увековечивании памяти о мужестве и
героизме стран — участниц СНГ в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», —
приводит ТАСС ее слова.
Кроме того, Рада приняла закон о выходе из Соглашения об
Общем аграрном рынке государств - участников Содружества Независимых
Государств. Украина также вышла из Соглашения о сотрудничестве государств -
участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией.
Верховная рада на
заседании также денонсировала Соглашение между правительством Украины и
правительством России об избежании двойного налогообложения
доходов и имущества и предупреждении уклонений от уплаты налогов.