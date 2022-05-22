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Украина вышла из соглашения об увековечивании памяти о войне

Источник:
ТАСС
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Фото: Alina Vozna / CC BY-SA 4.0

Верховная одобрила закон о выходе Украины из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств - участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне, сообщила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

«Парламент проголосовал за несколько важных ратификаций: проект закона о выходе из Соглашения об увековечивании памяти о мужестве и героизме стран — участниц СНГ в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», — приводит ТАСС ее слова.

Кроме того, Рада приняла закон о выходе из Соглашения об Общем аграрном рынке государств - участников Содружества Независимых Государств. Украина также вышла из Соглашения о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией.

Верховная рада на заседании также денонсировала Соглашение между правительством Украины и правительством России  об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предупреждении уклонений от уплаты налогов. 

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Политика #Мир
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Топ комментариев

Alhazred

Да, это великая перемога. Особенно для Украины)))

D762

Да как же не молодцы то? Сейчас им пендодрузья, обеспечат высокоопла́чиваемую(финнами) "безопасность"....

Alhazred

Сала Украине! Азовцам тюремной баланды! )))

Asd10

Че, правда мы никогда не будем вместе??? Пойду в церковь, свечку к иконе святого Владимира поставлю!!!)))