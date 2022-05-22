Украина вышла из соглашения об увековечивании памяти о войне

Верховная одобрила закон о выходе Украины из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств - участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне, сообщила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

«Парламент проголосовал за несколько важных ратификаций: проект закона о выходе из Соглашения об увековечивании памяти о мужестве и героизме стран — участниц СНГ в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», — приводит ТАСС ее слова.

Кроме того, Рада приняла закон о выходе из Соглашения об Общем аграрном рынке государств - участников Содружества Независимых Государств. Украина также вышла из Соглашения о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией.

Верховная рада на заседании также денонсировала Соглашение между правительством Украины и правительством России об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предупреждении уклонений от уплаты налогов.