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Иммунолог призвал к вакцинации от оспы в России

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Эпидемиологам после начала распространения за рубежом оспы обезьян стоит задуматься, не пора ли возобновить в России вакцинацию от натуральной оспы, заявил специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Вирус оспы обезьян, получивший в апреле-мае распространение в ряде стран Западной Европы, выявлен и на других континентах. По данным Минздрава России, в стране случаи заражения отсутствуют.

«Именно оспы обезьян — не стоит [опасаться], правда. Но специалистам стоит задуматься, не возобновить ли вакцинацию от натуральной оспы. Это как заранее подстелить соломку», — сказал в интервью ТАСС Жемчугов, отметив, что не стоит исключать вероятность биотерроризма.

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Он пояснил, что оспа обезьян сохраняется в природе благодаря мелким грызунам. Натуральная оспа исчезла, поскольку не имела природных очагов, говорит Жемчугов.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что часть россиян имеют иммунитет к оспе обезьян благодаря обязательной вакцинации от натуральной оспы, проводившейся в стране до 1980 года.

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Топ комментариев

D762

Да как же не молодцы то? Сейчас им пендодрузья, обеспечат высокоопла́чиваемую(финнами) "безопасность"....

Alhazred

Да, это великая перемога. Особенно для Украины)))

Alhazred

Сала Украине! Азовцам тюремной баланды! )))

ponhik78

Да хотя бы в том что финны как покупали наш газ так и будут покупать. Только теперь через "дружественных"...