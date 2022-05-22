Иммунолог призвал к вакцинации от оспы в России

Эпидемиологам после начала распространения за рубежом оспы обезьян стоит задуматься, не пора ли возобновить в России вакцинацию от натуральной оспы, заявил специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Вирус оспы обезьян, получивший в апреле-мае распространение в ряде стран Западной Европы, выявлен и на других континентах. По данным Минздрава России, в стране случаи заражения отсутствуют.

«Именно оспы обезьян — не стоит [опасаться], правда. Но специалистам стоит задуматься, не возобновить ли вакцинацию от натуральной оспы. Это как заранее подстелить соломку», — сказал в интервью ТАСС Жемчугов, отметив, что не стоит исключать вероятность биотерроризма.

Он пояснил, что оспа обезьян сохраняется в природе благодаря мелким грызунам. Натуральная оспа исчезла, поскольку не имела природных очагов, говорит Жемчугов.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что часть россиян имеют иммунитет к оспе обезьян благодаря обязательной вакцинации от натуральной оспы, проводившейся в стране до 1980 года.