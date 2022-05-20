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Оспа обезьян атаковала Европу: человечеству грозит новая пандемия?

Автор:
Олег Чернов, Sibnet.ru
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Фото: © NIAID
Всемирная организация здравоохранения созывает чрезвычайную встречу экспертов из-за вспышки оспы обезьян. На сегодня случаи заражения обнаружены как минимум в 11 странах. Летальность при этом заболевании составляет от 1% до 11%. Что собой представляет оспа обезьян, есть ли от нее вакцины и грозит ли планете новый локдаун?

Впервые инфекцию обнаружили у лабораторных обезьян в середине прошлого века. Природный ареал заболевания — экваториальная Африка. Оспа обезьян — родственница черной оспы, которую полностью уничтожили в конце 70-х годов.

Где заболели новой инфекцией?

Оспа обезьян — довольно редкое вирусное заболевание, которое до недавнего времени передавалось человеку только от животных. В основном им болели охотники в тропических лесах Западной и Центральной Африки.

По всей видимости, сейчас человечество столкнулось с мутировавшим вирусом, который научился эффективно передаваться от человека к человеку. Первые сообщения об инфицировании стали поступать из Испании и Португалии в конце апреля.

На сегодня власти автономного сообщества Мадрид выявили 21 случай заражения, еще 19 пациентов под подозрением. Все эти люди контактировали между собой. В Португалии зарегистрированы 23 случая инфицирования оспой обезьян.

7 мая первый случай оспы обезьян выявили в Великобритании. Пациентом оказался житель Лондона, который недавно ездил в Нигерию. Вскоре власти подтвердили еще восемь случаев. Сообщения о единичных случаях заражения также поступили из Бельгии, Италии, Франции, Германии, Швеции.

Вирус добрался до США, Канады и Австралии и Канады — власти Монреаля подозревают 17 случаев заражения оспой обезьян. Департамент здравоохранения американского штата Массачусетс выявил одного заболевшего (мужчина летал в Канаду), еще один случай заражения выявили в австралийском штате Новый Южный Уэльс (заболевший недавно вернулся из Европы).

Какие симптомы оспы обезьян?

Инкубационный период оспы обезьян составляет от семи до 14 дней. Заражение возможно при кашле и чихании инфицированного, через прикосновение к коже пациента, одежде, постельному белью или полотенцам. Продолжительность болезни — от двух до четырех недель.

Симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. В целом картина напоминает грипп. Также могут появляться кожные высыпания, похожие на ветрянку.

сыпь при оспе обезьян у девочки
сыпь при оспе обезьян у девочки
Фото: not listed

По данным ВОЗ, коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 11%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп. Аналогичные данные приводит новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

При этом ученым только предстоит выяснить, с какой разновидностью вируса столкнулись медики. Дело в том, что сейчас известны два основных варианта оспы обезьян: штамм Конго, смертность от которого достигает 11%, а также западноафриканский штамм, смертность от которого составляет около 1%.

Специфического лечения или вакцины от оспы обезьян нет, но предшествующая вакцинация против натуральной оспы эффективно защищает от тяжелых последствий. Однако в конце 1970-х годов черную оспу объявили побежденной, прививка от нее перестала быть обязательной. Поэтому молодые люди теоретически находятся в группе риска. 

Насколько серьезна опасность?

Эксперты ВОЗ утверждают, что цепочку передачи вируса оспы обезьян прервать легче, чем распространение SARS-CoV-2. Кроме этого, пока неясно, действительно ли вспышки вызвал вирус с мутациями в сторону большей заразности. Поэтому планы нового локдауна пока не обсуждаются.

Кроме этого, у медиков есть готовые вакцины от натуральной оспы, которые ранее подтвердили эффективность от оспы обезьян — в случае прививки человек практически на 100% защищен от смертельного исхода или тяжелого течения заболевания.

Роспотребнадзор уверяет, что риски завоза новой инфекции в Россию остаются «крайне низкими». Ведомством предпринимаются все необходимые меры для предотвращения завоза оспы обезьян на территорию страны.

В случае вспышки инфекции Россия сможет быстро наладить выпуск вакцины — уже апробированной или новой. На этой неделе центр «Вектор» направил в Министерство здравоохранения заявку на регистрацию противооспенной вакцины четвертого поколения.

Препарат называется «Ортопоксвак», он получен путем последовательного выключения шести генов вирулентности в исходном вирусе и представляет собой генетическую композицию, которая формирует устойчивый иммунитет к различным ортопоксвирусным инфекциям, сообщала пресс-служба учреждения.

Кроме этого, специалисты «Вектора» ранее создали и успешно испытали автономную тест-систему для выявления возможных случаев заражения оспой, поэтому в случае появления в России опасную инфекцию мгновенно обнаружат.

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Топ комментариев

dymys

реальность она такова, мечтать не вредно, но обманывать истину не стоит.

лачинов

Может что и получится, только не факт что сами украинцы будут в восторге от результата. Впрочем это...

corrector

Без АБС зимой машина сразу лучше тормозит, а ЕСП вообще непонятно кому нужно, безмозглым разве. Соблюдение...

лачинов

Осталось сущий пустяк, чтобы слова не разошлись с делом.