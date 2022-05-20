Корабль Starliner с человекоподобным командиром стартовал к МКС

Разработанный компанией Boeing экспериментальный космический корабль CST-100 Starliner стартовал к Международной космической станции с помощью ракеты-носителя Atlas V, трансляция мероприятия велась на сайте NASA.

На борту корабля находится порядка 360 килограммов полезных грузов, а место командира занимает человекоподобное тестовое устройство «Рози Рокетир», с помощью 15 датчиков измеряющее нагрузки, которые в дальнейшем придется испытать астронавтам.

Ожидается, что аппарат через сутки состыкуется с МКС. После стыковки корабль пробудет на станции от пяти до десяти дней и затем вернется на Землю. В случае успеха миссии Starliner в перспективе начнет доставлять на МКС астронавтов.

Корабль Starliner имеет массу 13 тонн и рассчитан на экипаж из семи человек. Впервые его запустили в декабре 2019 года в беспилотном режиме, однако он не смог состыковаться с МКС и вернулся на Землю. Текущий старт — вторая миссия Starliner.