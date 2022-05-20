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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Корабль Starliner с человекоподобным командиром стартовал к МКС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: NASAKennedy / Attribution-ShareAlike License

Разработанный компанией Boeing экспериментальный космический корабль CST-100 Starliner стартовал к Международной космической станции с помощью ракеты-носителя Atlas V, трансляция мероприятия велась на сайте NASA.

На борту корабля находится порядка 360 килограммов полезных грузов, а место командира занимает человекоподобное тестовое устройство «Рози Рокетир», с помощью 15 датчиков измеряющее нагрузки, которые в дальнейшем придется испытать астронавтам.

Ожидается, что аппарат через сутки состыкуется с МКС. После стыковки корабль пробудет на станции от пяти до десяти дней и затем вернется на Землю. В случае успеха миссии Starliner в перспективе начнет доставлять на МКС астронавтов.

Корабль Starliner имеет массу 13 тонн и рассчитан на экипаж из семи человек. Впервые его запустили в декабре 2019 года в беспилотном режиме, однако он не смог состыковаться с МКС и вернулся на Землю. Текущий старт — вторая миссия Starliner.

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Топ комментариев

dymys

реальность она такова, мечтать не вредно, но обманывать истину не стоит.

лачинов

Может что и получится, только не факт что сами украинцы будут в восторге от результата. Впрочем это...

corrector

Без АБС зимой машина сразу лучше тормозит, а ЕСП вообще непонятно кому нужно, безмозглым разве. Соблюдение...

лачинов

Осталось сущий пустяк, чтобы слова не разошлись с делом.