S7 запустит рейсы из Новосибирска в Барнаул

Авиакомпания S7 Airlines с 21 июня возобновит полеты по маршруту Новосибирск-Барнаул, лететь всего 70 минут.

Рейсы будут выполняться на комфортабельных лайнерах Embraer 170 во вторник, четверг и субботу вечером. Полет будет длиться около 70 минут. Стоимость билетов на сайте составляет от 1,9 тысячи в одну сторону.

Барнаул и Новосибирск связаны железной и автомобильной дорогой. Между городами 220 километров. Дорога на автобусе занимает около 5 часов.

Международный аэропорт Барнаул имени Германа Титова — аэропорт класса В, расположенный в 17 километров к западу от центра города.