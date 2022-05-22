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Хозяева квартир смогут узнать, кто тайно прописан в их квартирах

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Правительство России поддержало законопроект, позволяющий владельцам жилья получать информацию обо всех, кто прописан в их квартирах или частных домах, сообщила зампред Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

«Парадокс, но сегодня хозяин квартиры может так и не узнать, что кто-то неблизкий и незнакомый носит штамп в паспорте с пропиской в его квартире», — сказала Рукавишникова «Российской газете».

По ее словам, такая ситуация несет риск конфликтов на бытовой почве, а также массу проблем. Ведь собственникам жилья придется выселять незваных «сожителей» в судебном порядке.

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«Владелец квартиры, безусловно, имеет право знать, кто зарегистрирован на его жилплощади. Тем удивительнее, что сегодня в некоторых случаях возникают проблемы с получением подобной информации», — отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он считает, что своевременно полученная информация о составе зарегистрированных на жилплощади граждан поможет покупателю квартиры принять правильное решение и избежать возможных юридических проблем в будущем.

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Топ комментариев

Alhazred

Да, это великая перемога. Особенно для Украины)))

D762

Да как же не молодцы то? Сейчас им пендодрузья, обеспечат высокоопла́чиваемую(финнами) "безопасность"....

Alhazred

Сала Украине! Азовцам тюремной баланды! )))

Asd10

Че, правда мы никогда не будем вместе??? Пойду в церковь, свечку к иконе святого Владимира поставлю!!!)))