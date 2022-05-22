Хозяева квартир смогут узнать, кто тайно прописан в их квартирах

Правительство России поддержало законопроект, позволяющий владельцам жилья получать информацию обо всех, кто прописан в их квартирах или частных домах, сообщила зампред Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

«Парадокс, но сегодня хозяин квартиры может так и не узнать, что кто-то неблизкий и незнакомый носит штамп в паспорте с пропиской в его квартире», — сказала Рукавишникова «Российской газете».

По ее словам, такая ситуация несет риск конфликтов на бытовой почве, а также массу проблем. Ведь собственникам жилья придется выселять незваных «сожителей» в судебном порядке.

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«Владелец квартиры, безусловно, имеет право знать, кто зарегистрирован на его жилплощади. Тем удивительнее, что сегодня в некоторых случаях возникают проблемы с получением подобной информации», — отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он считает, что своевременно полученная информация о составе зарегистрированных на жилплощади граждан поможет покупателю квартиры принять правильное решение и избежать возможных юридических проблем в будущем.