Съемки сериала о золотой лихорадке стартовали в Красноярском крае

Съемки игрового киносериала о золотой лихорадке в Сибири стартовали в Красноярском крае. Фильм будет состоять из восьми серий, через которые пройдут две сюжетные линии событий – 1860 годы и современность.

Историческая часть будет сниматься в поселке Шушенское и в городе Минусинске. Часть съемок пройдет в самом Красноярске, а некоторые интерьеры снимут в Санкт-Петербурге.

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Также в кадр попадут знаменитые конные скачки «Туранский берег» в Краснотуранском районе и другие события в крае. К работе над картиной привлекут актеров из театров красноярского края и местных жителей.

Съемка первых кадров сериала запланирована на 27 мая, и по традиции кинопроизводителей это событие будет ознаменовано разбитием тарелки с автографами съемочной группы, специально расписанной художником. Тарелку предполагается торжественно разбить утром после съемок первого удачного дубля в городе Минусинске на улице Кравченко, 16.

Производством фильма занимается кинокомпания «ТРИИКС Медиа» (ООО «Кино Альянс», Санкт-Петербург, режиссер Михаил Вассербаум). Главные роли в сериале сыграют красноярские артисты Денис Зыков (ТЮЗ), Артем Рудой (театр им. А.С. Пушкина), Николай Редькин (Театр кукол) и Дарья Золотарева из лесосибирского театра «Поиск», из столичных актеров примут участие Константин Крюков, Сергей Юшкевич и Петр Рыков.