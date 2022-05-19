McDonald’s нашел покупателя на российские рестораны

McDonald's продаст свой бизнес в России компании «ГиД» Александра Говора, которая управляет 25 ресторанами сети в Сибири, сообщает пресс-служба корпорации.

После приобретения Говор будет развивать сеть под новым брендом. Закрытие сделки ожидается в ближайшие недели, сроки зависят от одобрения регуляторов, отмечается в сообщении. Ее финансовые условия не раскрываются.

Покупатель согласился профинансировать зарплаты корпоративных сотрудников, которые работают в 45 регионах страны. Кроме того, он также будет финансировать существующие обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами.

McDonald's в начале недели сообщил, что покидает Россию и продает бизнес локальному покупателю. После этого бывшие точки сети не смогут использовать бренд и фирменное меню McDonald's.