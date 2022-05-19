Молодого норильчанина арестовали за сожжение георгиевской ленты

Норильчанин сжег георгиевскую ленту, в отношении него возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия.

По версии следствия, 23 апреля 18-летний житель Норильска был «приверженцем радикального украинского национализма разместил в мессенджере две видеозаписи осквернения им символа воинской славы России — георгиевской ленты, путем ее сожжения». При этом он предлагал зрителям повторить эти действия.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная путем осквернения символов воинской славы России публично). Ему грозит лишение свободы на рок до пяти лет. Суд арестовал мужчину.

Впервые георгиевская лента появилась при правлении императрицы Екатерины II, ее крепили к солдатскому ордену Святого Георгия Победоносца. В 1917 лента была запрещена и возродили ее только в 1941 году. Во время Великой Отечественной войны был утвержден орден Славы. Он представлял собой пятиконечную звезду с колодкой, обтянутой лентой оранжево-черного цвета.

В 1992 году был восстановлен прежний орден Святого Георгия и отличительный знак «Георгиевский крест». Так появился символ, который объединил традиции разных эпох.

Первая акция «Георгиевская ленточка» прошла в 2005 году в год 60-летия Победы. С тех пор ленту стали использовать 9 мая ежегодно.