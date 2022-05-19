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Более трети россиян не хватит денег даже на недельный отпуск

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Более трети опрошенных россиян (35%) рассказали, что им не хватает денег на недельный отпуск, следует из результатов опроса, проведенного сервисом Superjob.

В среднем потратить на недельный отпуск россияне готовы 37 тысяч рублей, годом ранее — 36 тысяч рублей. При этом мужчины в среднем намерены отдохнуть за 40 тысяч рублей, а женщины — за 33 тысяч рублей, приводит РБК данные опроса.

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Исследование было проведено методом опроса в первой половине мая во всех российских округах среди совершеннолетних россиян. В общем опросе приняли участие 3 тысяч человек, в опросе среди населения городов-миллионников — 10 тысяч человек.

Идеальный отпуск, по мнению респондентов, в среднем стоит 160 тыс. рублей. Женщины в среднем назвали сумму в 143 тысячи рублей, мужчины в среднем потратили бы на идеальный отпуск 175 тысячи рублей.

По данным исследования, на такой отдых россиянам сейчас требуется почти в 4,5 раза больше средств, чем позволяют реальные возможности.

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