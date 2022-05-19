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Летние зарубежные поездки резко подскочат в цене

Источник:
«Газета.Ru»
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Фото: REHBER0770 / CC BY-SA 4.0

Поездки за границу в летний сезон резко подскочат в цене на фоне существующих сейчас ограничений на авиаперелеты, рассказала исполнительный директор Ассоциации «Альянс туристических агентств» (АТА) Наталия Осипова.

«Путешествия за границу обойдутся дороже на 15–30% в связи с облетом некоторых территорий: время в пути увеличивается, увеличивается и стоимость отдыха. Итоговая сумма зависит от объекта размещения, билета и авиакомпании», — сказала Осипова в интервью «Газета.Ru».

Среди востребованных у россиян направлений в этом году специалист назвала Турцию, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Абхазию. Однако путешествия стали менее удобными из-за ухода ряда иностранных компаний с российского рынка. Чтобы добраться до некоторых пунктов назначения, придется покупать билеты с пересадками.

Осипова подчеркнула, что отказ россиян от поездок за границу маловероятен — туристы привыкнут к появившимся неудобствам.

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