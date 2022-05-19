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Запущена оплата с помощью NFC в Системе быстрых платежей

Источник:
«Газета.Ru»
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Фото: © Sibnet.ru

Банк России запустил оплату в Системе быстрых платежей с помощью технологии NFC, сообщила первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова.

«Буквально на днях мы запустили опцию NFC, когда вы можете с помощью мобильного телефона, прикладывая, оплатить тоже с помощью СБП ту покупку, которую вы делаете, например, в кафе или какой-то торговой сети» — сказала Скоробогатова.

По ее словам, поддержка оплаты при помощи NFC позволит осуществлять платеж через СБП в одно касание, для этого используется приложение «СБПэй». При этом процесс оплаты будет выглядеть так же, как и при использовании аналогичных сервисов — Mir Pay, Apple Pay и Google Pay.

Система быстрых платежей была запущена в России в январе 2019 года. «СБПэй» — приложение системы, которое позволяет переводить деньги между счетами разных банков по номеру телефона, а также оплачивать покупки с помощью QR-кода и быстрой платежной ссылки.

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