«Караоке» в видеосервисе Wink содержит 5,5 тысячи популярных, классических и современных песен на русском и иностранном языках, а стоит всего 150 рублей за месяц.

Wink — сервис, объединивший телевидение, онлайн-кинотеатр и не только. Работает через интернет на телевизорах, приставках, компьютерах, смартфонах.

«Для удобства пользователей контент разбит на категории: "Рэп и R’n’B", "Хип-хоп", "Барды и шансон" и другие, с помощью которых можно быстро найти подходящую песню. Мы приглашаем любителей пения оценить свои вокальные возможности в домашнем караоке на Wink», — сказал представитель Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» Кирилл Дубровин.

Коллекция «Караоке» в Wink включена в подписки «Трансформер» и «Премиум». Также можно подключить только Караоке» — за 150 рублей в месяц.

Подписки и услуги можно подключить на сайте wink.ru, через ТВ-приставку, в приложении телевизора или мобильном приложении Wink.

Пять причин выбрать видеосервис Wink