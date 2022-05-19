НАВЕРХ
#Интернет #Wink #Мобильная связь #Лицей

Как подключить «Караоке» от Ростелекома

Источник:
Sibnet.ru
144 0
Фото: © Sibnet.ru

«Караоке» в видеосервисе Wink содержит 5,5 тысячи популярных, классических и современных песен на русском и иностранном языках, а стоит всего 150 рублей за месяц.

Wink — сервис, объединивший телевидение, онлайн-кинотеатр и не только. Работает через интернет на телевизорах, приставках, компьютерах, смартфонах. 

«Для удобства пользователей контент разбит на категории: "Рэп и R’n’B", "Хип-хоп", "Барды и шансон" и другие, с помощью которых можно быстро найти подходящую песню. Мы приглашаем любителей пения оценить свои вокальные возможности в домашнем караоке на Wink», — сказал представитель Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» Кирилл Дубровин.

Коллекция «Караоке» в Wink включена в подписки «Трансформер» и «Премиум». Также можно подключить только Караоке» — за 150 рублей в месяц.

Подписки и услуги можно подключить на сайте wink.ru, через ТВ-приставку, в приложении телевизора или мобильном приложении Wink.

Пять причин выбрать видеосервис Wink

Еще по теме
Как отключить абонентскую плату за Wink
Пять причин выбрать видеосервис Wink
Видеосервис Wink представил новинки мая
Как обменять фильм в Wink
смотреть все
Новости #Wink #Музыка
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
info.sibnet.ru
ТЕМА ДНЯ
Как подключить «Караоке» от Ростелекома
Сервис «Караоке» содержит 5,5 тысячи популярных, классических и современных песен на русском и иностранном языках
info.sibnet.ru
#Интернет
Как управлять Wink с помощью Маруси?
Голосом можно будет переключать каналы и искать фильмы и сериалы. Также умная колонка может прибавлять и убавлять звук при просмотре
 info.sibnet.ru
#Оборудование
Как отключить от роутера посторонних пользователей
Для начала необходимо выяснить, кто подключен к роутеру, затем заблокировать всех чужих пользователей
 info.sibnet.ru
#Камеры
Где хранится видео с камер наблюдения Ростелекома
Данные зашифрованы и не будут взломаны, уничтожены, потеряны или украдены – Ростелеком отвечает за безопасность
Все статьи
Обсуждение (0)
Актуальные
обзоры
19 мая
Как подключить «Караоке» от Ростелекома
5 мая
Как управлять Wink с помощью Маруси?
5 мая
Как отключить от роутера посторонних пользователей
5 мая
Где хранится видео с камер наблюдения Ростелекома
 Смотреть все