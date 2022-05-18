Напитки на замену Pepsi и Mirinda появятся в России

PepsiCo в начале июня начнет отгрузку в торговые сети новых газированных напитков взамен Pepsi и Mirinda, которые уйдут из России, сообщили источники в компании.

В марте компания заявила о том, что частично приостанавливает работу в стране, то есть выводит из ассортимента свои популярные марки — Pepsi, Mirinda и 7Up.

Производитель уже остановил конвейер и не выпускает известную триаду — торговым сетям отгружают запасы, сказал собеседник издания. В PepsiCo «Известиям» подтвердили, что компания рассматривает возможность расширения ассортимента локальных напитков в России.

При этом решение о приостановке производства и продаже Pepsi, Mirinda и 7Up остается в силе, добавили там. В апреле PepsiCo направила ретейлерам презентацию с описанием новых напитков и брендов специально для российского рынка.

Производитель решил делать газировку со вкусом апельсина, а также лимона с лаймом под брендом «Русский дар». Есть и другие оригинальные торговые марки, которые компания не раскрывает.