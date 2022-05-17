Лавров обвинил Запад в грабеже России

Западные страны разрешили применять против России любые меры, включая «прямой грабеж», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Что удивляет, так это абсолютно пещерный, русофобский всплеск, который произошел во всех так называемых цивилизованных странах. <...> Разрешены любые враждебные действия против нашей страны, включая прямой грабеж», — цитирует РБК Лаврова.

По его словам, страны Запада принудительно отчуждают не принадлежащую им собственность и прибегают к государственному пиратству, считает министр.

«Грабительскими действиями в отношении чужих материальных активов западные страны окончательно подорвали свою репутацию как предсказуемых договороспособных партнеров», — добавил Лавров.

Глава МИД России отметил, что они объявили России «тотальную гибридную войну», которая прекратится только через неопределенный период времени и повлияет на «всех без исключения».

России «не привыкать» к западным санкциям, так как они были почти всегда, сказал глава МИД, добавив, что Москва «принимает» брошенный вызов и «делает свои выводы», отметил Лавров.