Летнее тепло придет в Забайкалье

Температура воздуха будет постепенно расти в Забайкальском крае и достигнет 27 градусов тепла, сообщила ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Забайкальского гидрометцентра Людмила Сидельникова.

Погода предстоящей рабочей недели ожидается теплая с большим суточным ходом температуры. Дожди будет отмечаться в дневное время в основном по восточной половине Забайкальского края, 20 мая – преимущественно без осадков.

Ветер западной четверти умеренный, днем в отдельных районах усиление ветра до 12-17 метров в секунду.

Температура ночью 1-6 градусов тепла, по северо-востоку края местами до минус трех градусов. Дневные температуры будут постепенно повышаться от 18-23 градусов до 22-27 градусов, по северным районам 13-18 градусов.