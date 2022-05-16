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Летнее тепло придет в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Температура воздуха будет постепенно расти в Забайкальском крае и достигнет 27 градусов тепла, сообщила ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Забайкальского гидрометцентра Людмила Сидельникова.

Погода предстоящей рабочей недели ожидается теплая с большим суточным ходом температуры. Дожди будет отмечаться в дневное время в основном по восточной половине Забайкальского края, 20 мая – преимущественно без осадков.

Ветер западной четверти умеренный, днем в отдельных районах усиление ветра до 12-17 метров в секунду.

Температура ночью 1-6 градусов тепла, по северо-востоку края местами до минус трех градусов. Дневные температуры будут постепенно повышаться от 18-23 градусов до 22-27 градусов, по северным районам 13-18 градусов.

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Сибирь #Забайкалье #Гео
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