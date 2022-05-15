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Производитель бумаги SvetoCopy заявил об уходе из России

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © Wikimedia

Американская компания Sylvamo Corporation, владеющая брендом офисной бумаги SvetoCopy, объявила об уходе из России, говорится в сообщении компании.

«Мы приняли решение покинуть Россию. Мы будем делать это в установленном порядке и ведем процесс продажи нашего российского бизнеса», — приводит «Интерфакс» заявление Sylvamo Corporation. Она собирается продать российские активы в «кратчайшие сроки».

Главный актив Sylvamo Corporation в России — Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат в Ленинградской области. Мощность производства предприятия составляет 720 тысяч тонн бумаги и картона в год.

Светогорский комбинат в марте столкнулся с проблемами поставок импортируемых химикатов. В результате образовался дефицит и цены на офисную бумагу в России резко подскочили. Впоследствии удалось найти необходимые ингредиенты в Индии и Китае. Правда, новая оказалась не столь яркого белого цвета.

В итоге, перестроив технологический процесс, комбинат начал выпуск бумаги пониженной белизны.

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Топ комментариев

ponhik78

Ты коммунальщикам тоже самое говоришь когда они тебя за неуплату отключить пытаются?)))

karuto

Режиссер посветовал выбросить телевизор, по которому его показывали. Молодец.

urbasik

Не хотят Рейх возрожденный терять..Сколько сил и времени на него потрачено.

VALGOR

Как это связано с поставками электроэнергии финнам? Или финны думают раз в НАТО вступают, значит и за...