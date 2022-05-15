Американская компания Sylvamo Corporation, владеющая брендом офисной бумаги SvetoCopy, объявила об уходе из России, говорится в сообщении компании.

«Мы приняли решение покинуть Россию. Мы будем делать это в установленном порядке и ведем процесс продажи нашего российского бизнеса», — приводит «Интерфакс» заявление Sylvamo Corporation. Она собирается продать российские активы в «кратчайшие сроки».

Главный актив Sylvamo Corporation в России — Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат в Ленинградской области. Мощность производства предприятия составляет 720 тысяч тонн бумаги и картона в год.

Светогорский комбинат в марте столкнулся с проблемами поставок импортируемых химикатов. В результате образовался дефицит и цены на офисную бумагу в России резко подскочили. Впоследствии удалось найти необходимые ингредиенты в Индии и Китае. Правда, новая оказалась не столь яркого белого цвета.

В итоге, перестроив технологический процесс, комбинат начал выпуск бумаги пониженной белизны.