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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Посол заявил, что США не дождутся капитуляции России на Украине

Источник:
РИА Новости
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Фото: U.S. Mission Geneva / Eric Bridiers

Российская Федерация твердо говорит Соединенным Штатам Америки, что капитуляции Москвы на Украине не будет, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

!Мы твердо и ясно говорим и однозначно в этом уверены, по крайней мере российские дипломаты, которые работают здесь, такой капитуляции не будет, никогда не будет», — сказал Антонов в эфире телеканала «Соловьев Live».

По его словам, есть твердая уверенность, «что все задачи, которые поставил верховный главнокомандующий перед нашими вооруженными силами, они будут полностью выполнены».

«Американцы, в принципе, со всех сторон подталкивают нас к переговорам, но при определенных условиях, и таких условий я бы назвал три. Это, во-первых, прекратить военные действия в ходе специальной военной операции. Второе — отвести наши войска за линию до 24 февраля сего года. И третье — "покаяться за все содеянное"», — отметил Антонов.

Посол подчеркнул на то, что США все глубже втягиваются в конфликт «с самыми непредсказуемыми последствиями для отношений двух ядерных держав».

Тема: Военная операция на Украине
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