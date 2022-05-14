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Красноярский край усилит группировку для тушения лесных пожаров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба МЧС РФ

Усиливается федеральная группировка для тушения лесных пожаров в Красноярском крае, сообщается в официальном телеграм-канале Рослесхоза.

«На территории региона уже работает 117 авиапожарных Авиалесоохраны Рослесхоза. Дополнительно прибудут 50 бойцов из Амурской области и Хакасии», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что за прошедшие сутки в Красноярском крае силами федеральной группировки было ликвидировано 22 лесных пожара, в настоящее время продолжается тушение еще 23 возгораний.

В тушении задействовано более тысячи авиапожарных, работников наземных лесных служб и привлеченных лиц, 160 единиц спецтехники и 23 воздушных судна — из них 13 на мониторинге и десять на тушении.

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ЧП #Стихии #Красноярск
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