НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Потайную дверь заметили на фотографии с Марса

Источник:
Sibnet.ru
285 1

Пользователи нашли на одной из фотографий, сделанных аппаратом Curiosity на Марсе, потайную «дверь», вырезанную в одной из марсианских скал.

Снимок был сделан 7 мая 2022 года. На тот момент марсоход исследовал геологический объект, известный под названием Фронтон Гринхью. «Дверь» представляет собой прямоугольный вырез правильной формы в скальной породе.

портал на фото марсохода Curiosity
портал на фото марсохода Curiosity
Фото: © NASA

Некоторые пользователи Reddit посчитали конструкцию инопланетным «порталом», однако более здравомыслящие комментаторы отметили, что «дверь» может представлять трещину в скале, образовавшуюся в результате сдвига почвы.

Фотография не позволяет определить точный размер «двери» — теоретически она может быть совсем маленькой. Впрочем, обратное тоже не исключается и высота объекта может составлять десятки метров.

Тема: Человек и космос
Астрономы сфотографировали черную дыру в центре Млечного пути
Катализаторы «внеземного фотосинтеза» нашли на Луне
Россия изобрела машину для строительства базы на Луне
Раскрыта загадка «космической медузы» в небе над США
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Великобритания ударила по российскому экспорту
Определились первые финалисты Евровидения-2022
Новосибирского депутата арестовали за «Бессмертный полк»
Экономист дал совет россиянам с долларами
Обсуждение (1)
Картина дня
ЕС обсудит передачу Украине замороженных активов России
Медведев предсказал голод и эпидемии из‑за западных санкций
Алина Кабаева попала под санкции Британии
Производитель бумаги SvetoCopy покинет Россию
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Пятница, 13-е: откуда взялось зловещее поверье
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Слова как эндорфины: какие комплименты нравятся мужчинам
Все статьи
Мультимедиа
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Asd10

Наверное для ознакомления интересующися. Не все же как ты на себе зациклены...

mosquito__2010

За что вот азовцы и всушники боролись и положили при этом около 50.000 голов, потеряли почти все свои...

GammiPluh

Сразу стало понятно почему японцы так яростно топят за НАТО, их экономику могут утопить в один щелчок...

Asd10

Как и американскую, если судить по госдолгу.