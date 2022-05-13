Потайную дверь заметили на фотографии с Марса

Пользователи нашли на одной из фотографий, сделанных аппаратом Curiosity на Марсе, потайную «дверь», вырезанную в одной из марсианских скал.
Снимок был сделан 7 мая 2022 года. На тот момент марсоход исследовал геологический объект, известный под названием Фронтон Гринхью. «Дверь» представляет собой прямоугольный вырез правильной формы в скальной породе.
Некоторые пользователи Reddit посчитали конструкцию инопланетным «порталом», однако более здравомыслящие комментаторы отметили, что «дверь» может представлять трещину в скале, образовавшуюся в результате сдвига почвы.
Фотография не позволяет определить точный размер «двери» — теоретически она может быть совсем маленькой. Впрочем, обратное тоже не исключается и высота объекта может составлять десятки метров.
Asd10Наверное для ознакомления интересующися. Не все же как ты на себе зациклены...
mosquito__2010За что вот азовцы и всушники боролись и положили при этом около 50.000 голов, потеряли почти все свои...
GammiPluhСразу стало понятно почему японцы так яростно топят за НАТО, их экономику могут утопить в один щелчок...
Asd10Как и американскую, если судить по госдолгу.