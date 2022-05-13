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Участников шоу «Звезды в Африке 2» ждет самое экстремальное испытание

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТНТ

Испытание на вылет, которое состоится в новом выпуске шоу «Звезды в Африке 2», станет самым экстремальным.

В шоу остались три девушки и «Змей Горыныч»: Валя Карнавал, Каролина Севастьянова, Аня Покров и Олег Верещагин. По мере приближения к финалу испытания становятся все сложнее, а отношения более скандальными. 

Девушки недовольны соседством с Верещагиным. Каролина Севастьянова и Валя Карнавал будут искать способы отправить комика домой, но он будет со всем справляться.

Неизвестно, кто попадет в испытание на вылет, но в нем будет как минимум одна девушка. Испытание будет очень экстремальным. Команда программы несколько раз измерила пульс участникам, чтобы убедиться, что они в порядке. 

Победитель же сможет обойти соперника с помощью хитрости и подсказок ведущих. У него будет больше шансов попасть в финал шоу «Звезды в Африке 2», который покажут 29 мая.

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