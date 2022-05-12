ООН подтвердила пытки российских пленных солдат на Украине

Организация Объединенных Наций обладает «достоверной информацией» о пытках российских солдат в украинском плену, заявила глава мониторинговой миссии ООН Матильда Богнер.

«Мы получили достоверную информацию о пытках, жестоком обращении и содержании под стражей без связи с внешним миром вооруженными силами Украины военнопленных, принадлежащих к российским вооруженным силам», — сказала она.

Представительница ООН по итогам доклада призвала Киев и Москву оперативно и эффективно расследовать все заявления о пытках и жестоком обращении с военнопленными на территории Украины.

В конце марта Следственный комитет России начал проверку сообщений о жестоком обращении украинских военных с российскими пленными. Подобные действия квалифицируются как военные преступления.