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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

ООН подтвердила пытки российских пленных солдат на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Организация Объединенных Наций обладает «достоверной информацией» о пытках российских солдат в украинском плену, заявила глава мониторинговой миссии ООН Матильда Богнер.

«Мы получили достоверную информацию о пытках, жестоком обращении и содержании под стражей без связи с внешним миром вооруженными силами Украины военнопленных, принадлежащих к российским вооруженным силам», — сказала она.

Представительница ООН по итогам доклада призвала Киев и Москву оперативно и эффективно расследовать все заявления о пытках и жестоком обращении с военнопленными на территории Украины.

В конце марта Следственный комитет России начал проверку сообщений о жестоком обращении украинских военных с российскими пленными. Подобные действия квалифицируются как военные преступления.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

Asd10

И вечный гной, покой вам только снится... 🤪

Uynachalnica

Какое такое военное положение при спецоперации?

urbasik

Долго жил этот Сепаратист.Пока вы думали что такое перестройка.Мы уже проголосовали об отделении от СССР...

лачинов

По всем рыночным канонам должно последовать снижение цен, но в нашем случае скорее сократят выпуск.