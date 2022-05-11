Катализаторы «внеземного фотосинтеза» нашли на Луне

Лунный грунт содержит активные соединения, способные преобразовывать углекислый газ в кислород и топливо. Китайские исследователи уверены, что с помощью таких соединений можно запустить систему «внеземного фотосинтеза».

Моделирование показало, что с помощью солнечной энергии из лунного грунта можно получать воду, которую затем потребуется разложить на водород и кислород. Потом водород и углекислый газ, который выдыхают космонавты в жилых модулях, преобразуют в метанол и метан.

Метанол и метан послужат топливом для перспективной лунной базы, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Joule. Лунные катализаторы менее эффективные, чем земные, однако сейчас специалисты ищут способы повысить качество реакций.

На первом этапе систему протестируют в космосе — на орбите Земли. Если она подтвердит свою работоспособность, то станет первым шагом к созданию независимой и доступной внеземной среды обитания.