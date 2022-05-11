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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Катализаторы «внеземного фотосинтеза» нашли на Луне

Источник:
Joule
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Фото: © NASA

Лунный грунт содержит активные соединения, способные преобразовывать углекислый газ в кислород и топливо. Китайские исследователи уверены, что с помощью таких соединений можно запустить систему «внеземного фотосинтеза».

Моделирование показало, что с помощью солнечной энергии из лунного грунта можно получать воду, которую затем потребуется разложить на водород и кислород. Потом водород и углекислый газ, который выдыхают космонавты в жилых модулях, преобразуют в метанол и метан.

Метанол и метан послужат топливом для перспективной лунной базы, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Joule. Лунные катализаторы менее эффективные, чем земные, однако сейчас специалисты ищут способы повысить качество реакций.

На первом этапе систему протестируют в космосе — на орбите Земли. Если она подтвердит свою работоспособность, то станет первым шагом к созданию независимой и доступной внеземной среды обитания.

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Наука #Космос
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Топ комментариев

Asd10

И вечный гной, покой вам только снится... 🤪

urbasik

Долго жил этот Сепаратист.Пока вы думали что такое перестройка.Мы уже проголосовали об отделении от СССР...

Alhazred

Вместо слова гной лучше подходит слово вой, применительно к этому персонажу )))

Asd10

Да какой-то вой у него гнойный.)))