Стоимость синхротрона под Новосибирском выросла до 47,3 млрд рублей

Стоимость строительства установки «Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ)» в наукограде Кольцово Новосибирской области возросла на 10 миллиардов до 47,3 миллиардов рублей — по итогам заключения Главгосэкспертизы, сообщил в пресс-центре ТАСС директор Института катализа СО РАН (заказчик проекта) Валерий Бухтияров.

Центр коллективного пользования «СКИФ» — уникальный по своим характеристикам источник синхротронного излучения поколения 4+, который представляет собой ускоритель, где частицы движутся по кольцу в вакууме почти со скоростью света, а мощные электромагниты придают им энергию и задают траекторию движения.

«По итогам Главгосэкспертизы было принято положительное решение о том, что стоимость объекта выросла с 37,1 миллиарда рублей, которые были определены исходно, до 43,8 миллиарда рублей в ценах второго квартала 2021 года, а если развернуть в соответствующие цены, то сумма 47,3, то есть на 10 миллиарда больше», — сказал Бухтияров.

Новосибирский «СКИФ» будет включать в себя ускорительный комплекс, экспериментальные станции и лабораторный комплекс. Создание источника синхротронного излучения планируется завершить в 2023 году, что позволит начать проведение научных исследований уже 2024 году.