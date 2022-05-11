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Медведь встал на дороге у туристов в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Байкальский поисково-спасательный отряд

Медведь преградил путь туристам во время традиционного восхождения на гору Кругозор в Северо-Байкальском районе Бурятии, сообщает Байкальский поисково-спасательный отряд.

«Основная часть группы ушла вперед, человек шесть отстали. Ожидал отставших, они не появлялись. Позвонил им, девушки говорят: "Перед нами медведь стоит, мы не знаем, что делать". Я стал спускаться, определил местоположение медведя, обошел его и соединился с отставшими», — рассказал старший группы спасателей Александр Васильев.

Спасатель сказал туристам, что нужно сильно шуметь и сообщил по рации коллегам, чтобы они возвращали группу вниз. Участники кричали, свистели, стучали в металлическую посуду. Медведь оказался любопытным, подошел к людям на расстояние 15 метров.

Общими усилиями медведя удалось отпугнуть. В связи с близостью дикого зверя, а также из-за ухудшающейся погоды, восхождение остановили. В группе было 56 человек, из них восемь детей.



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