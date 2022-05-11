США выделят Украине рекордные $40 млрд

Палата представителей конгресса США утвердила выделение Украине дополнительного пакета помощи на беспрецедентную сумму в размере почти 40 миллиардов долларов, говорится в сообщении американского парламента.

Президент США Джо Байден объявил о предоставлении дополнительных денег Киеву. Он напомнил, что выделенные конгрессом средства на такую помощь практически исчерпаны, и призвал законодателей «немедленно» одобрить направленный ранее его администрацией запрос на предоставление Украине новых 33 миллиардов долларов.

По итогам внутренних дискуссий лидеры конгресса достигли договоренности о выделении 39,8 миллиарда долларов помощи Украине, что практически на семь миллиардов превышает запрошенный президентом США объем средств, приводит РИА Новости информацию американских СМИ.

Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».