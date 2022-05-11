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Российские губернаторы массово попросились в отставку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Сразу пять губернаторов 10 мая объявили об отставках — окончания срока полномочий не стали ждать главы Томской, Кировской и Саратовской областей, а руководитель Рязанской области пообещал не выдвигаться на новый срок.

Первым это сделал глава Томской области Сергей Жвачкин, занимавший свой пост десять лет. В своем обращении в соцсетях он назвал причинами отставки возраст и желание «дать дорогу молодым». Он подчеркнул, что остается в Томске вместе с семьей.

Вслед за ним об отставке объявил Игорь Васильев, возглавлявший Кировскую область с 2016 года. Он объяснил свое решение приближением окончания срока полномочий и уточнил, что намерен продолжить работу на федеральном уровне.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил, что решил досрочно сложить полномочия и не выдвигать свою кандидатуру на очередной срок. Он руководил регионом последние десять лет.

Глава Марий Эл Александр Евстифеев также сообщил, что обратился к президенту с просьбой принять его отставку в связи с истечением срока полномочий. Евстифеев был назначен врио главы республики в апреле 2017 года, осенью 2022 года в регионе должны были пройти выборы.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что решил не выдвигаться на выборы на следующий срок. Он возглавлял регион с 2017 года. «Надеюсь, в это сложное время смогу быть полезным стране на новой должности», — написал он.

Кто заменит

На сайте Кремля уже появились документы о назначении временно исполняющих обязанности глав регионов. Так, врио главы Марий Эл стал Юрий Зайцев, врио губернатора Кировской области Александр Соколов, врио главы Томской области Владимир Мазур, врио губернатора Рязанской области — Павел Малков, врио главы Саратовской области — Роман Бусаргин.

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Политика #Россия
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