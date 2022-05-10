Лавров оценил инициативу передачи российских активов Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «воровством» предложение использовать замороженные Западом российские золотовалютные резервы для восстановления Украины.

Ранее с такой инициативой выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. «Ну, можно даже сказать воровство, которое даже не пытаются скрыть», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Алжир.

Российский дипломат предположил, что в ближайшей перспективе должность главного дипломата Евросоюза будет ликвидирована, так как ЕС фактически не имеет своей внешней политики и ориентируется на мнение США.

«Но я вас заверю, что мы будем последовательно противодействовать попыткам установить однополярный миропорядок и разрушить принципы, на которых была основана ООН», — подчеркнул Лавров.