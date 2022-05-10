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Первый полуфинал Евровидения без России пройдет в Турине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © eurovision.tv

Евровидение-2022 стартует 10 мая в итальянском городе Турине 10 мая, в первом полуфинале выступят 17 стран, но пройдут в финал только 10 участников.

В первом полуфинале Евровидения участвуют Албания, Латвия, Литва, Швейцария, Словения, Украина, Болгария, Нидерланды, Молдова, Португалия, Хорватия, Дания, Австрия, Исландия, Греция, Норвегия и Армения.

Россия тоже должна была участвовать в первом полуфинале, но ее исключили из-за военной спецоперации на Украине. Кроме этого, конкурс не будут транслировать в России, а жители страны не смогут голосовать за других участников.

Почему в Евровидении-2022 победит Украина? 

Евровидение в Турине стартует 10 мая в 21.00 (22.00 по мск). После выступления и голосования из 17 претендентов выберут 10 стран-участниц, которые попадут в финал.

Баллы странам выставляют профессиональное жюри и зрители. На этом этапе оценки зрителей не оглашаются, чтобы сохранить интригу конкурса.

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Обсуждение (1)
Топ комментариев

лачинов

Штаты никогда не воюют с тем, от кого ответка прилететь может. Менталитет не тот. Вот натравить кого...

Asd10

Тут ты прав, тракторист. Терпение наше долго. Но не безгранично.

number10

Для них это не День Победы, а день проигрыша идейных братьев.

Asd10

Стремность понятие моральное. Западенским рабам по жизни не присуща.