Первый полуфинал Евровидения без России пройдет в Турине

Евровидение-2022 стартует 10 мая в итальянском городе Турине 10 мая, в первом полуфинале выступят 17 стран, но пройдут в финал только 10 участников.

В первом полуфинале Евровидения участвуют Албания, Латвия, Литва, Швейцария, Словения, Украина, Болгария, Нидерланды, Молдова, Португалия, Хорватия, Дания, Австрия, Исландия, Греция, Норвегия и Армения.

Россия тоже должна была участвовать в первом полуфинале, но ее исключили из-за военной спецоперации на Украине. Кроме этого, конкурс не будут транслировать в России, а жители страны не смогут голосовать за других участников.

Евровидение в Турине стартует 10 мая в 21.00 (22.00 по мск). После выступления и голосования из 17 претендентов выберут 10 стран-участниц, которые попадут в финал.

Баллы странам выставляют профессиональное жюри и зрители. На этом этапе оценки зрителей не оглашаются, чтобы сохранить интригу конкурса.