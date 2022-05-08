Евровидение-2022: почему победит Украина?

По прогнозам букмекеров, количеству просмотров украинской песни в Сети и мнению музыкальных экспертов, именно Kalush Orchestra получит поддержку большинства стран на Евровидении-2022. Какую роль в этом сыграла политика, а какую музыка?

Евровидение-2022 пройдет в итальянском Турине 10, 12 и 14 мая. Сначала покажут два полуфинала, а затем выберут победителя. В конкурсе в этом году примут участие 40 стран. Россию и Белоруссию исключили из-за военной спецоперации на Украине.

Украину на Евровидении представляет Kalush Orchestra. Это проект группы «Калуш», к которой присоединились играющий на сопилке Виталий Дужик и вокалисты Тимофей Музычук и Александр Слободяник. Объединенные музыканты выступят с песней «Стефания» в первом полуфинале (10 мая) под номером шесть.

Участникам Kalush Orchestra было дано специальное разрешение на выезд из Украины, несмотря на военное положение, запрещающее выезд мужчин призывного возраста, сообщает Национальная общественная телерадиокомпания страны.

Давление на зрителей?

Одной из основных причин, по которой Украина стала главным претендентом на победу в Евровидении, называют политику. Из-за военной спецоперации страна стала определенным символом для западных стран. Даже на церемониях вручения «Оскара» и «Грэмми» было выделено время, чтобы упомянуть о событиях, происходящих там.

«Мы хотим показать мировой общественности украинскую музыку, наш дух и то, насколько мы несокрушимы. Нам очень нужна поддержка в это непростое время», — цитирует заявление украинской группы The New York Times.

Российские и западные СМИ расценили это заявление как давление на зрителей. Однако организаторы Евровидения ничего неправильного в этом не увидели.

По мнению музыкального критика Артура Гаспаряна, именно политическая ситуация может принести победу Украине. При ином раскладе это было бы маловероятно. Находясь на репетиции Евровидения в Турине, Гаспарян так описал происходящее:

«Народ потихоньку подтягивается. Первые репетиции и первые пресс-конференции. Букмекеры ждут победы Украины. Kalush журналистам: "Если победим, то следующее "Евровидение" пройдет в единой, свободной, восстановленной и процветающей Украине". Интрига завертелась».

Букмекеры

Если музыкальные критики рассуждают о победителе Евровидения на уровне догадок, то букмекеры предоставляют статистику на более существенных фактах — ставках зрителей.

По данным букмекерских контор, Украина на Евровидении победит с вероятностью более 40%. Полная картина фаворитов музыкального конкурса, по данным сайта eurovisionworld.com, выглядит так:

Украина — 41%

Италия — 16%

Швеция — 11%

Великобритания — 6%

Испания — 4%

В прошлом году этот же сайт верно предсказал победителя — итальянскую группу Maneskin. Причем тогда ей отдавали победу до конкурса с меньшей процентной вероятностью, чем в этом году Украине.

Меньшим, но тоже важным аргументом в пользу победы Украины, стали просмотры песен участников Евровидения на YouTube. На момент публикации лидирует песня «Стефания» от украинского Kalush Orchestra.

Справка: Украина участвует в Евровидении с 2003 года. За это время страна дважды побеждала: в 2004 году — певица Руслане с песней «Дикие танцы», в 2016 — Джамала с композицией «1944».

В 2015 году Украина отказалась участвовать в Евровидении из-за нестабильной финансовой и политической ситуации в стране, а в 2019 году сами украинские участники конкурса отказались представлять страну из-за политизации.