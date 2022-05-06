Пять фаворитов Евровидения-2022 по версии интернет-аудитории

Евровидение в 2022 году пройдет без России и Белоруссии, в музыкальном конкурсе выступят 40 стран. Все участники уже опубликовали клипы-презентации на YouTube, и можно условно оценить, интерес к каким исполнителям выше.

Песенный конкурс впервые за 30 лет пройдет в Италии. Мероприятие проведут в Турине. 10 и 12 мая состоятся полуфиналы, а победителя выберут 14 мая в результате двойного голосования — профессионального жюри и народного мнения.

Любимцы аудитории в Сети уже сформировались. На YouTube-канале Евровидения опубликованы клипы всех 40 стран-участниц, но только несколько смогли собрать миллионы просмотров. На момент публикации пятерка лидеров по просмотрам в Сети следующая.

Украина

Kalush Orchestra – «Стефания», 4,18 миллиона просмотров

Украина оскандалилась с выбором участника на Евровидение-22. Изначально в национальном отборе победила Алина Паш, но певицу отстранили из-за ее поездки в Крым в 2015 году.

После этого была выбрана группа Kalush, в составе которой рэпер Олег Псюк, мультиинструменталист Игорь Диденчук и танцор Влад Курочка. Для Евровидения к трио артистов присоседились играющий на сопилке Виталий Дужик и вокалисты Тимофей Музычук и Александр Слободяник, чтобы создать «Оркестр Kalush».

«Мы берем что-то старое и заставляем это звучать современно», — процитировали музыкантов из Украины на сайте конкурса.

Австрия

LUM!X feat. Пиа Мария — «Гало», 3,27 миллиона просмотров

Австрия одной из первых стран определилась, кто представит ее на европейской сцене. На конкурсе выступят в дуэте 19-летний ди-джей Лука Михльмайр (LUM!X) и певица и автор песен 18-летняя Пиа Мария с песней «Гало».

LUM!X считается одним из самых востребованных артистов в Австрии, на его счету более миллиарда стримов, а также золотые и платиновые пластинки по всей Европе. Некоторые из его самых больших хитов были созданы совместно с Габри Понте из Eiffel 65, который также является автором «Гало».

Нидерланды

S10 — «Глубина», 3,15 миллиона просмотров

Нидерланды представит на Евровидении 21-летняя артистка Стиен ден Холландер (S10). Она исполнит песню «De Diepte» («Глубина») на голландском языке.

«Я пишу на голландском языке, так как лучше всего могу выразить свои мысли на своем родном языке. Поэтому я никогда не думала о том, чтобы написать свою песню для Евровидения на английском языке», — цитируют организаторы конкурса певицу.

S10 кроме своей песни отметила итальянскую песню «Chills» за ее красоту, албанскую «Sekret» за ее исполнителя и молдавскую песню за ее веселую энергию.

Албания

Ронела Хаджати — «Секрет», 2,93 миллиона просмотров

Певица Ронела Хаджати заявила, что подходит к Евровидению совсем не так, как это делали ее предшественники. Она выступит с песней «Chills» («Секрет»).

«Во-первых, отличие в том, что я не привожу балладу, которую Албания приносила на конкурс много лет. Это были прекрасные баллады, исполненные певцами с красивыми голосами. Но я думаю, что я привношу более современный стиль», — рассказала певица из Албании.

Великобритания

Сэм Райдер — «Космический человек», 2,23 миллиона просмотров

Представитель Великобритании Сэм Райдер написал свою песню в соавторстве с лауреатом «Грэмми», автором песен Эми Уэдж (Эд Ширан, Thinking Out Loud) и Максом Вольфгангом. Артист в настоящее время — самый популярный британский музыкант в TikTok.

«Я надеюсь спеть так, чтобы мной гордилась Великобритания. Исполнив песню, которую я написал с друзьями прошлым летом, я смогу сделать свой опыт участия в конкурсе особенным», — поделился артист мыслями об участии в Евровидении.

Среди других стран, чьи музыкальные клипы собрали больше миллиона просмотров — Армения, Азербайджан, Бельгия, Кипр, Франция, Греция, Италия, Латвия, Румыния, Сербия Испания, Швеция.

В 2020 году, когда Евровидение не состоялось из-за коронавируса, группа Little Big, заявленная на конкурс от России, побила исторический рекорд по просмотрам клипа в Сети. Клип на песню «Uno» с момента публикации в марте к августу собрал более 138,7 миллиона просмотров (сейчас 238 миллионов). Предыдущий рекорд принадлежал клипу израильской исполнительницы Нетты на песню «Toy». Видео с марта 2018 года посмотрели более 134 миллионов раз.