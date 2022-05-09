Новосибирск встретил День Победы. ФОТО

Новосибирцы празднуют День Победы 9 мая на площади Ленина, в этом году военный парад и «Бессмертный полк» провели со зрителями и участниками.

На площади имени Ленина в Новосибирске прошел торжественный парад, посвященный 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. На нем впервые проехали машина инженерного обеспечения и маскировки, предназначенная для ведения разведки, а также противодиверсионная машина «Тайфун».

Среди образцов военной техники также были представлены бронированные автомобили марки «Тигр», бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А, комплексы ЗРК С-400 «Триумф», машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс».

Также прошел парад авиационной техники. Над городом пролетел Су-34 и два самолета ПО-2. Они разбросали листовки.

Массовой стала акция «Бессмертный полк». Колонну открыла ретротехника, например, фронтовая машина ГАЗ-67. Затем больше 200 тысяч человек прошли по главным улицам Новосибирска в торжественном марше с портретами своих родных, кто участвовал в Великой Отечественной войне.

Вечером в Новосибирске пройдет праздничный салют на Михайловской набережной Оби в 22.00. День Победы отпразднуют 30 холостыми залпами из 122-мм гаубиц Д-30, в небо будет выпущено 680 фейерверков «Вега» и «Ассоль» из салютных установок 2А85 на базе автомобиля «Камаз».