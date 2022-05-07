Настоящий боевой ветеран ГАЗ-67 проедет по Новосибирску

У военного вездехода ГАЗ-67 невероятная судьба. В 1945-м он побывал в Берлине, колесил по Японии под пулями Второй мировой и после окончания войны своим ходом добрался до Новосибирска. Много лет брошенный ржавел в гараже, а теперь возглавит колонну «Бессмертного полка» 9 мая.

Рожденный в 1945-м

«Мой дед Виктор Алексеевич Игнатов служил командиром части во время Великой Отечественной войны. В начале 1945 года где-то под Берлином они получили этот газик. Потом уехали в Японию на нем, после окончания войны с Германией», — рассказывает Sibnet.ru руководитель общественной организации «Гвардия Сибири» Алексей Семушин.

Затем из Японии машина добралась до Новосибирска. Дед Семушина служил до 1957 года, и когда уволился со службы, то забрал ГАЗ-67 себе. Как ему это удалось, неизвестно.

Фото: © Sibnet.ru

Алексей Семушин тогда был пацаном, и не особо детально расспрашивал деда про войну и машину, а потом найти точные данные даже в архивах стало сложно.

Машина после смерти деда досталась отцу и далее по наследству. И просто стояла в гараже, ржавела и гнила. «Столько лет хотел на металлолом ее сдать, но хорошо, что не сдал, потом осознание пришло», — говорит собеседник.

Семушин пошел по стопам деда и стал военным. Служил в спецназе во внутренних войсках и прошел две чеченских войны.

Фото: © Sibnet.ru

После, в 1990-х годах начал потихоньку восстанавливать машину деда. Когда газик поехал своим ходом, стал участвовать в парадах. Проехал на юбилейных парадах в честь 60-ти и 70-летия Победы в 2005 и 2015 годах, и еще на нескольких.

Руки не отмываются

По документам этот ГАЗ-67 выпущен в 1945 году. Машине 77 лет. «Очень трудно ее поддерживать. Главное, нужно много времени, вот, видите руки не отмываются! Обычно она стоит. Но стоит выехать, то одно отвалится, то другое. Вчера выехал, шланг лопнул. От старости она рассыпается», — сетует владелец раритета.

Многие запчасти в машине пришлось заменить. В качестве доноров использовались более новые модели завода ГАЗ.

Например, на оригинальной машине стояли задние тросовые, то есть механические тормоза. Из-за этого был очень длинный тормозной путь — от 16,5 метра.

Семушин поставил гидравлические, но они все равно срабатывают не так, как на современных машинах: «Нажмешь со всей дури, а машина не сразу останавливается».

А масло вообще «всю жизнь течет». «Датчика давления масла нет, если масло течет, значит оно есть», — смеется он.

Приборная панель взята с ГАЗ-51 50-х годов, в ней пять приборов, которые мониторят давление масла, температуру охлаждающей воды, уровень топлива, силу тока, скорость. Работает не все.

Заменены и более серьезные агрегаты автомобиля. Так, двигатель стоит от другой модели ГАЗа. И «отделка» салона. Сиденья в оригинале были деревянные, так как в войну было не комфорта и не хватало металла. Теперь тканевые и кожаные, мягкие.

«Козлик» и «Иван-Виллис»

Внешний вид ГАЗ-67 и конструкция сейчас кажутся удивительными. Например, сзади у него есть специальный ящик для… канистры с бензином. Объем бака у машины — только 30 литров, и этого хватало ненадолго. Поэтому с собой возили еще и канистру.

Место для канистры с бензином

А на кузове над крыльями есть ручки — с их помощью солдаты могли нести машину, если она уже не могла ехать. Крючки спереди и сзади (правда, уже не все и не оригинальные) — чтобы подцеплять и тащить орудия противотанковой артиллерии.

Еще одна особенность — двери. Сейчас есть, но в заводской комплектации их просто не было, только ниши.

«Когда тебя убивают, надо выпадать из машины», — поясняет Семушин. Кроме того, военные должны были высаживаться из машины прямо на ходу, не тратя время на открывание дверей.

Все эти детали были связаны с военными условиями создания и эксплуатации «козлика» или «Иван-Виллиса», как называли машину в войну.

В 1941 году на Горьковском автомобильном заводе срочно разрабатывали аналоги американским внедорожникам — Bantam и Willys. При этом у конструкторов на руках был только американский журнал с фотографией внедорожника Bantam. Так родился советский внедорожник ГАЗ-64.

Главным недостатком этой версии была неустойчивость. Чтобы это исправить в новой модели ГАЗ-67 конструкторы увеличили колею с 1278 до 1446 миллиметров.

23 сентября 1943 года первая машина сошла с конвейера, а со 2 октября завод стал ежедневно выпускать не менее десяти автомобилей ГАЗ-67. До конца 1943 года собрали 718 машин, в 1944 году – 2419, а всего по 1945 год – 6068. По современным меркам, это очень скромные объемы производства. Но для того времени — небывалые.

Использовался военный ГАЗ-67 как разведывательная и командирская машина, а также тягач сорокопятки (45-милиметровая противотанковая пушка образца 1937 года). Для своих целей это была надежная и простая машина.

Пустили на площадь

Выпущенных именно в военное время машин осталось не так много. Многие ГАЗ-67 в плохом состоянии находят поисковики на местах сражений.

Семушин восстанавливает и эти машины, найденные в полях. Сейчас у него помимо дедушкиного газика еще пять. Два из них стоят в Музее Заельцовского района Новосибирска, три на ходу в городе, и одна в Москве.

Эти машины либо участвуют в съемках исторических картин, либо используются как выставочные — на мероприятиях к дню Победы, на автопробегах.

В какой-то момент владельцев ретротехники перестали пускать на парад 9 Мая. Военные объясняли это разными причинами, в том числе отсутствием машин на репетиции, рисками, что они заглохнут и не очень презентабельном внешнем видом.

Семушин и в прошлом году, и в этом ездил в приемную президента России, в приемную Минобороны и пытался добиться разрешения на участие в Параде Победы. В итоге ретромашины все-таки проедут по площади Ленина 9 мая. Но в другом формате.

Они откроют движение колонны «Бессмертного полка». Всего по центру города пройдет 18 машин.