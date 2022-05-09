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Независимого депутата в Новосибирске задержали за возложение цветов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/kaverzina_svetlana

Полиция задержала депутата новосибирского Горсовета Светлану Каверзину в воскресенье на акции по возложению цветов, на нее составлено два протокола об административных правонарушениях.

Каверзина предложила жителям микрорайона Шлюз 8 мая пройтись по микрорайону и возложить цветы к памятнику на Аллее памяти. «Не ждите музыки. Официально этого шествия нет. Это просто наша гражданская акция, как внуков и правнуков Победителей», — написала депутат.

На нее составили протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация несанкционированного публичного мероприятия). Еще один протокол составлен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация использования Вооруженных Сил РФ) за пост в соцсетях о демографической ситуации, сообщается на ее странице «ВКонтакте». Там же опубликованы фотографии протоколов.

Депутат находится в спецприемнике. По закону задерживать до суда по административному делу могут не более, чем на 48 часов. Значит 9 или 10 мая должен состояться суд.

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