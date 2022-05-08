НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские силы потопили украинский корвет

Источник:
Sibnet.ru
440 3
Фото: Міністерство оборони України / CC BY 4.0

Российская авиация уничтожили украинский корвет в районе Одессы, сообщило Минобороны России.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи уничтожен командный пункт механизированной бригады в районе Пятихатки Харьковской области и узел связи военного аэродрома Червоноглинское в районе населенного пункта Арциз. Также в районе Одессы уничтожен корвет ВМС Украины проекта 1241», — уточнили в ведомстве.

Корабли проекта 1241 «Молния» по отечественной классификации относятся к ракетным катерам, однако в НАТО их считают корветами. Они несут по четыре противокорабельные ракеты и способны представлять серьезную угрозу для кораблей большего класса.

В военном ведомстве также сообщили, что в ночь с субботы на воскресенье российские ПВО сбили над островом Змеиный еще два украинских бомбардировщика Су-24, а также вертолет Ми-24. Российская авиация ударила по 130 военным объектам ВСУ, в результате было уничтожено до 420 националистов.

Еще по теме
Украинская армия нанесла удар «Точкой У» по городу Голая Пристань
США передали Украине данные о местоположении крейсера «Москва»
Первый сводный прогон главного парада Сибири. ФОТО
Что известно про слух о всеобщей мобилизации
смотреть все
Оборона #Армия #Оружие #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Папа римский рассказал о читающем по бумажке патриархе Кирилле
Что известно про слух о всеобщей мобилизации
Рубль стал самой крепкой валютой в мире
Эксперт определил безопасное количество пива
Обсуждение (3)
Картина дня
Путин поздравил ЛНР и ДНР словами «победа будет за нами»
Медведев увидел «призрак коммунизма» в Европе
Германия предупредила об угрозе сильнейшего голода
Российские силы потопили украинский корвет
Мультимедиа
Первый сводный прогон главного парада Сибири. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Виды облаков и их значение. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
112
США закупят для Украины новые виды вооружения
58
Зеленский потребовал участия России в восстановлении Украины
53
Медведев похвалил главу Венгрии за мужественный шаг
41
Курс доллара опустился ниже 66 рублей
41
Пресс-секретарем Белого дома назначена темнокожая лесбиянка