Российские силы потопили украинский корвет

Российская авиация уничтожили украинский корвет в районе Одессы, сообщило Минобороны России.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи уничтожен командный пункт механизированной бригады в районе Пятихатки Харьковской области и узел связи военного аэродрома Червоноглинское в районе населенного пункта Арциз. Также в районе Одессы уничтожен корвет ВМС Украины проекта 1241», — уточнили в ведомстве.

Корабли проекта 1241 «Молния» по отечественной классификации относятся к ракетным катерам, однако в НАТО их считают корветами. Они несут по четыре противокорабельные ракеты и способны представлять серьезную угрозу для кораблей большего класса.

В военном ведомстве также сообщили, что в ночь с субботы на воскресенье российские ПВО сбили над островом Змеиный еще два украинских бомбардировщика Су-24, а также вертолет Ми-24. Российская авиация ударила по 130 военным объектам ВСУ, в результате было уничтожено до 420 националистов.