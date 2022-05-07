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Режим ЧС введен в Красноярском крае из-за пожаров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Власти Красноярского края ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации на фоне массовых пожаров, сообщает региональное агентство ГО и ЧС.

«В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями, обусловленными порывами ветра, достигающими 25 метров в секунду, а также массовыми пожарами, на территории Красноярского края с 12.00 7 мая введен режим ЧС регионального характера», — говорится в сообщении.

Отмечается, что краевому управлению МЧС рекомендовано усилить группировку сил и средств за счет пожарной и спецтехники, привлечь дополнительный личный состав пожарно-спасательных гарнизонов.

Местным властям рекомендовано обеспечить своевременное оповещение населения о возникновении чрезвычайной ситуации и информирование о складывающейся обстановке, местах нахождения пунктов временного размещения и при необходимости эвакуацию из зоны ЧС.

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ЧП #Стихии #Красноярск
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