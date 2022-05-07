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Власти Красноярского края запросили помощь соседних регионов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба МЧС РФ

Власти Красноярского края запросили помощь соседних регионов для борьбы с пожарами, сообщил губернатор Александр Усс.

«Мы запросили помощь соседних наших территорий, но сами отдаем себе отчет, что подойдет она в лучшем случае через несколько часов. Ветровая нагрузка останется такой же по меньшей мере четыре-шесть часов», — цитирует главу региона пресс-служба областного правительства.

На всей территории края ранее ввели режим чрезвычайной ситуации, в тех территориях, где идут активные пожары, готовятся пункты временного размещения граждан и проводится эвакуация людей. Сейчас в 16 населенных пунктах региона горят 200 строений.

В крае действует штормовой ветер, который вызывает пылевые бури и способствует распространению пожаров. Скорость ветра в отдельных районах достигает 40 метров в секунду.

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ЧП #Стихии #Красноярск
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