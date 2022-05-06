Похолодание придет в Новосибирск к 9 мая

Холодная погода с температурой не выше 12 градусов тепла придет в Новосибирск на праздники, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Ждем прохождения холодного фронта, но фронт пойдет, как мы говорим, сухой, в нем осадков нет, только ветер будет проявляться и похолодание», — сказала синоптик.

В ночь на субботу будет еще тепло — до 6-8 градусов, днем похолодает до 10-12 градусов. В воскресенье ночью будет температура около ноля, а днем — 10-12 градусов тепла.

9 мая в Новосибирске ночью будет от ноля до плюс 2 градусов, а днем воздух прогреется до 13-15 градусов. Затем медленно температура в Новосибирске вновь начнет повышаться.