НАВЕРХ
#Алтайский край #Бурятия #Забайкалье #Иркутск #Кузбасс #Красноярск #Новосибирск #Омск #Республика Алтай #Томск #Хакасия #Тува #Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео

Похолодание придет в Новосибирск к 9 мая

Источник:
Sibnet.ru
228 0
Фото: © Sibnet.ru

Холодная погода с температурой не выше 12 градусов тепла придет в Новосибирск на праздники, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Ждем прохождения холодного фронта, но фронт пойдет, как мы говорим, сухой, в нем осадков нет, только ветер будет проявляться и похолодание», — сказала синоптик.

В ночь на субботу будет еще тепло — до 6-8 градусов, днем похолодает до 10-12 градусов. В воскресенье ночью будет температура около ноля, а днем — 10-12 градусов тепла.

9 мая в Новосибирске ночью будет от ноля до плюс 2 градусов, а днем воздух прогреется до 13-15 градусов. Затем медленно температура в Новосибирске вновь начнет повышаться.

Еще по теме
МЧМ-2023 из Новосибирска переехал в Канаду
Где отдохнуть на праздники: пять живописных мест Новосибирской области
Первый сводный прогон главного парада Сибири. ФОТО
Названа дата отключения отопления в Новосибирске
смотреть все
Сибирь #Новосибирск #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
КУЛЬТГИД
info.sibnet.ru
Пять фаворитов Евровидения-2022
06.05.2022 13:06
info.sibnet.ru
Фильмы по литературе: лучшее воплощение книг в кино
05.05.2022 01:01
info.sibnet.ru
Пять причин выбрать видеосервис Wink
02.05.2022 13:36
info.sibnet.ru
Новая технология российского кино: как «оживили» Владислава Галкина
30.04.2022 21:01
Самое популярное
Пять причин выбрать видеосервис Wink
Дракон стал победителем шоу «Маска»
Блокада России: чем грозит майский дефолт?
Монстрик занял третье место и снял маску в шоу на НТВ
Обсуждение (0)
Картина дня
Генпрокуратура Украины вызвала на допрос Медведева и Шойгу
Минпромторг разрешил параллельный импорт Apple и PlayStation
Посол КНР пообещал наплыв китайских авто в России
ЦБ предупредил о задержках при платежных операциях
Мультимедиа
Первый сводный прогон главного парада Сибири. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Виды облаков и их значение. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
69
Израиль раскритиковал Лаврова за слова о еврейских корнях Гитлера
58
Путин ввел новые санкции против Запада
58
Зеленский потребовал участия России в восстановлении Украины
40
Байден посчитал кризис на Украине поворотным моментом истории
39
Германия отказалась платить за российский газ в рублях