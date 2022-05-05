Что известно про слух о всеобщей мобилизации

Всеобщая мобилизация может быть объявлена в России в День Победы — такие слухи начали распространяться в западных и украинских СМИ, а затем в мессенджерах россиян. Пресс-секретарь главы государства прокомментировал это кратко — «чушь». Но что такое мобилизация, кто ей подлежит и кому нужны фейки?

«Я не удивлюсь, хоть у меня нет точной информации об этом, что Путин, вероятно, собирается объявить в этот майский день, что "мы сейчас воюем с нацистами всего мира и нам нужно провести массовую мобилизацию среди россиян"», — заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью радиостанции LBC 28 апреля.

Телеканал CNN на следующий день, рассказывая о якобы готовящейся мобилизации, сослался на Уоллеса, а также на представителя Госдепартамента США Неда Прайса, заявившего, что «есть веские основания полагать, что русские сделают все, чтобы использовать» 9 мая в пропагандистских целях.

Мобилизация — мероприятия по переводу всей страны из состояния мирного времени в боевую готовность. Обыватели понимают под ней массовый призыв людей, по здоровью годных к военной службы. В России (в СССР) мобилизация в последний раз объявлялась во время Великой Отечественной войны.

«Это чушь»

«Это неправда. Это чушь», — так прокомментировал тему возможной мобилизации пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На вопрос CNN, какова вероятность, что Путин воспользуется 9 мая для того, чтобы объявить войну, Песков ответил, что такой вероятности попросту не существует.



«Слухи о всеобщей мобилизации появляются чуть ли не с самого начала специальной военной операции. Мы уже опровергали их в феврале, марте и апреле. Новый вброс мало чем отличается от подобных фейков», — говорится в сообщении телеграм-канала «Война с фейками», которым поделилось Минобороны РФ.

По сути, официальная позиция состоит в том, что это очередной фейк с целью нагнетания панических настроений, в том числе среди обычных жителей России. Возможно, очередной эпизод информационной войны под управлением недружественных спецслужб.

«Сейчас ничего не исключено. Он (Путин) выбирает между совсем плохими вариантами, и как он выберет, предсказать невозможно. Теоретически он может на это пойти, но с точки зрения практики — я не верю. Непонятно, что эта мера даст с точки зрения военной», — прокомментировал слух политолог Аббас Галлямов на YouTube-канале «Вся такая Монгайт».

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По его мнению, в День Победы надо будет принять «какое-то историческое решение». Политолог предполагает, что российский президент может сказать, что цели спецоперации достигнуты.



Политолог и публицист Екатерина Шульман (включена в реестр СМИ-иноагентов) полагает, что существует множество «не таких зрелищных» вариантов развития событий. Например, частичная мобилизация, мобилизация резервистов или людей определенных специальностей.

СПРАВКА: кто подлежит мобилизации

Призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе, в том числе женщины, имеющие военно-учетную специальность (связь, информационные технологии, медицина, картография, метеорология).

Находящиеся в запасе распределены по трем разрядам в зависимости от воинского звания и возраста. Среди рядовых солдат и матросов в первую очередь призыву подлежат мужчины до 35 лет.

«Граждане, которые также пребывают в запасе, но не призваны по мобилизации, могут направляться для работы на должностях гражданского персонала различных воинских формирований», — отмечал юрист Павел Чиков в своем телеграм-канале.

Однако граждане призывного возраста (до 27 лет), которым еще только предстоит военная служба или альтернативная гражданская служба, не подлежат мобилизации, поскольку не пребывают в запасе.