Президент России Владимир Путин 24 февраля, объявляя о начале специальной военной операции на Украине, в числе ее главных целей назвал демилитаризацию и денацификацию. Если с первой целью все понятно (речь идет о разоружении), то со второй — не так просто. Что же такое денацификация?

«Значит, что такое денацификация. Вот я с коллегами западными разговаривал: а чего такое, у вас тоже есть радикалы. Да, у нас есть. Но у нас нет в правительстве радикалов. И все признают, что там (на Украине) есть», — сказал Путин.

«Разве у нас ходят с факелами тысячи людей по столицам или в Москве, или в других наших региональных столицах?...Со свастикой, с факелами, как в 30-е годы в Германии? Разве это есть у нас? А там есть. И поддерживают», — сказал российский лидер.

На самом деле термин «денацификация», кажущийся современникам новым, президент не придумывал. Он родился еще на Потсдамской конференции летом 1945 года, когда три крупнейшие страны-участницы антигитлеровской коалиции — Советский Союз, США и Великобритания — утвердили комплекс мер по избавлению Германии и Австрии от влияния нацистской идеологии.

После Второй мировой войны на денацификацию Германии ушло полтора десятка лет.

Ультраправые на Украине

Националистические организации на Украине заявили о себе сразу после крушения Советского Союза. Но одно из центральных мест в украинской политике они заняли только после Майдана 2014 года — ультраправые оседлали волну русофобии, захлестнувшую украинское общество.

В составе силовых структур Украины тогда официально появились добровольческие формирования, так называемые нацбаты. Они существуют до сих пор и используют откровенно националистическую символику.

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Восемь лет назад началась героизация идеолога украинского национализма Степана Бандеры. Официальным приветствием Вооруженных сил Украины стала бандеровская речевка — полная калька нацистского приветствия.

Апофеозом торжества правых сил на Украине, понесшей колоссальные жертвы в Великой Отечественной войне, стали марши, посвященные дивизии СС «Галичина». Празднование же Дня Победы 9 мая было фактически запрещено.

Зачистка от нацистов

«В идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов, от пронацистски настроенных людей и идеологии», — говоря о денацификации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

То, как именно будет проходить денацификация, пока неизвестно: сначала нужно довести до логического завершения специальную военную операцию. Но в общих чертах эксперты ее обрисовать могут. По всей видимости, она будет включать следующие меры:

— полный законодательный запрет нацисткой идеологии и символики;

— запрет ультраправых политических и общественных организаций;

— ликвидацию «добровольческих», а на самом деле националистических батальонов;

— чистку всех органов власти, общественных организаций, культурных и образовательных учреждений от лиц, исповедующих националистические взгляды;

— расследование преступлений, совершенных нацистами, и открытые судебные процессы по ним.

Кстати, в декабре 2021 года Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла российский проект резолюции, осуждающий героизацию нацизма. Против него тогда проголосовали только США и Украина.