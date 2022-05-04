Землю накроет «хвост» кометы Галлея

Первый звездопад 2022 года «прольется» над Землей в ближайшие ночи — Майские Аквариды. Своего максимума он достигнет в ночь на 5 мая, но яркие метеоры будут видны в ночном небе до конца месяца. Земля все это время будет проходить сквозь «хвост», оставленный легендарной кометой Галлея.

Комета Галлея считается самой известной кометой Солнечной системы. Она движется по эллиптической орбите вокруг Солнца, возвращаясь к нему каждые 76 лет. Ее ближайшее появление вблизи звезды произойдет 28 июля 2061 года.

Что увидим в небе

Астрономы называют Аквариды одним из самых красивых метеорных потоков — в отличие от других, майские падающие звезды оставляют за собой стойкий газовый след в небе, хорошо видимый при идеальных условиях наблюдения.

Поток считается высокоактивным — по прогнозам Международной метеорной организации, в этом году в час можно увидеть от десяти до 50 быстрых и ярких метеоров. Чем южнее находится наблюдатель, тем больше падающих звезд он увидит.

Каждая падающая звезда представляет собой камушек или песчинку из кометного «хвоста», сгорающую в земной атмосфере. Чем больше метеор — тем дольше огненное падение. Средняя скорость такого небесного тела весьма высока — почти 67 километров в секунду.

Считается, что каждый метеор Акварид — пылевой след кометы Галлея, орбиту которой Земля ежегодно пересекает в мае и октябре. Частицы кометного хвоста на огромной скорости входят в атмосферу Земли на высотах 100-120 километров и неминуемо сгорают.

Визуально майские метеоры появляются из точки в созвездии Водолея — по астрономической терминологии она называется радиантом метеорного потока. Водолей на латыни — Aquarius, отсюда и название звездного дождя.

Пик метеорного потока — ночь на 5 мая, однако четкого максимума активности у Акварид нет, наблюдать его можно практически до конца мая, просто ежечасное количество метеоров снизится примерно в два раза.

Как полюбоваться звездным дождем

Радиант Акварид в средних широтах располагается невысоко над юго-восточным горизонтом. В качестве ориентира можно использовать известное треугольное созвездие Альтаира, Веги и Денеба, сообщается на сайте Московского планетария.

Звездный дождь «проливается» достаточно низко над горизонтом, поэтому для наблюдения лучше выехать из города, иначе многоэтажная застройка будет заслонять значительное количество падающих метеоров. Кроме этого, в условиях городской засветки видны только самые яркие метеоры.

Фото: © Московский планетарий

Оптимальное время наблюдения — с 2.00 до рассвета. Никакие оптические приборы для этого не нужны. Астрономы рекомендуют любоваться звездным дождем лежа, чтобы видеть сразу все небо. Для этого можно заранее приготовить спальный мешок или шезлонг. Также лучше выбрать безоблачную ночь.