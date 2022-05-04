НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Землю накроет «хвост» кометы Галлея

Источник:
Sibnet.ru
307 0
Фото: © NASA
Первый звездопад 2022 года «прольется» над Землей в ближайшие ночи — Майские Аквариды. Своего максимума он достигнет в ночь на 5 мая, но яркие метеоры будут видны в ночном небе до конца месяца. Земля все это время будет проходить сквозь «хвост», оставленный легендарной кометой Галлея.

Комета Галлея считается самой известной кометой Солнечной системы. Она движется по эллиптической орбите вокруг Солнца, возвращаясь к нему каждые 76 лет. Ее ближайшее появление вблизи звезды произойдет 28 июля 2061 года.

Что увидим в небе

Астрономы называют Аквариды одним из самых красивых метеорных потоков — в отличие от других, майские падающие звезды оставляют за собой стойкий газовый след в небе, хорошо видимый при идеальных условиях наблюдения.

Поток считается высокоактивным — по прогнозам Международной метеорной организации, в этом году в час можно увидеть от десяти до 50 быстрых и ярких метеоров. Чем южнее находится наблюдатель, тем больше падающих звезд он увидит.

Каждая падающая звезда представляет собой камушек или песчинку из кометного «хвоста», сгорающую в земной атмосфере. Чем больше метеор — тем дольше огненное падение. Средняя скорость такого небесного тела весьма высока — почти 67 километров в секунду.

Считается, что каждый метеор Акварид — пылевой след кометы Галлея, орбиту которой Земля ежегодно пересекает в мае и октябре. Частицы кометного хвоста на огромной скорости входят в атмосферу Земли на высотах 100-120 километров и неминуемо сгорают.

Визуально майские метеоры появляются из точки в созвездии Водолея — по астрономической терминологии она называется радиантом метеорного потока. Водолей на латыни — Aquarius, отсюда и название звездного дождя.

Пик метеорного потока — ночь на 5 мая, однако четкого максимума активности у Акварид нет, наблюдать его можно практически до конца мая, просто ежечасное количество метеоров снизится примерно в два раза.

Как полюбоваться звездным дождем

Радиант Акварид в средних широтах располагается невысоко над юго-восточным горизонтом. В качестве ориентира можно использовать известное треугольное созвездие Альтаира, Веги и Денеба, сообщается на сайте Московского планетария.

Звездный дождь «проливается» достаточно низко над горизонтом, поэтому для наблюдения лучше выехать из города, иначе многоэтажная застройка будет заслонять значительное количество падающих метеоров. Кроме этого, в условиях городской засветки видны только самые яркие метеоры.

Фото: © Московский планетарий

Оптимальное время наблюдения — с 2.00 до рассвета. Никакие оптические приборы для этого не нужны. Астрономы рекомендуют любоваться звездным дождем лежа, чтобы видеть сразу все небо. Для этого можно заранее приготовить спальный мешок или шезлонг. Также лучше выбрать безоблачную ночь.

Тема: Человек и космос
Мощнейшая вспышка зафиксирована на Солнце
Россия приняла решение покинуть МКС
Разработан проект робота для добычи воды на Луне
Таинственный треугольный кратер на Марсе озадачил ученых
смотреть все
Наука #Космос #Природа
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Пять причин выбрать видеосервис Wink
Россия приняла решение покинуть МКС
Дракон стал победителем шоу «Маска»
Монстрик занял третье место и снял маску в шоу на НТВ
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Виды облаков и их значение. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

Disobedient

Слава Украинской области в составе России!!! В восстановлении юго западного федерального округа РФ,...

-Керя-

Как же им трудно стало во время военных действий по ушам ездить...

GammiPluh

Я уже представляю новости что скоро из американских ПЗРК начнут сбивать самолеты европейских стран где-то...

Disobedient

Это фэйк ньюс!)))Сонный дед джо байден говорил он по 200. Комментаторы не давали усомница в его словах,...